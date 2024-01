FOTO: 49-letnik po nesreči med popravilom traktorja v smrtni nevarnosti

4.1.2024 | 11:50

Ribniški gasilci so včeraj proti večeru pomagali reševalcem, ki so moškega, hudo poškodovanega ob popravilu traktorja, predali v nadaljnjo oskrbo helikopterski ekipi. (Foto: GE Ribnica)

Povzročiteljica včerajšnje nesreče v Čnomlju je lažje poškodovana. (Foto: A. R.)

Na ljubljanski Policijski upravi nekoliko podrobneje pojasnjujejo včerajšnjo nesrečo na območju Ribnice, o kateri smo že poročali. V njej se je huje poškodoval 49-letni moški, ki je v družbi s še eno osebo opravljal servisna dela na traktorju. Pri gibanju v predelu vitla ga je deska stisnila ob kovinsko konstrukcijo traktorja. Pri tem je bil, ko omenjeno, huje poškodovan in so ga s helikopterjem prepeljali v UBKC Ljubljana, kjer ostaja na zdravljenju. Njegovo življenje je ogroženo. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo preiskavo o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

V trku treh v Črnomlju poškodovana povzročiteljica

Včeraj nekaj pred 14. uro se je zgodila prometna nesreča z udeležbo treh osebnih avtomobilov v Črnomlju (o njej smo s fotografijami prav tako že poročali). Policisti so ugotovili, da je za nesrečo odgovorna 20-letna voznica, ki je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubila oblast nad vozilom in trčila v avtomobila 41-letne voznice in 27-letne voznice. Lažje poškodovano povzročiteljico nesreče so reševalci oskrbeli in odpeljali v zdravstveni dom. Policisti ji bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog, so sporočili s PU Novo mesto.

Krški policisti prijeli tatu mesnin - s polno torbo bežal po travniku



Nekaj pred 20. uro so policiste sinoči poklicali na pomoč iz prodajalne v Krškem, kjer je nepridiprav v večjo torbo zložil več mesnih izdelkov in brez plačila pobegnil. Na podlagi opisa so policisti izsledili in prijeli osumljenca, ki je bežal po travniku. Zasegli so mu ukradene predmete in jih vrnili osebju prodajalne. Zoper 18-letnika iz Gazic bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Vlomil, ničesar odnesel

V naselju K Roku v Novem mestu je sinoči med 20. in 21. uro nekdo skozi garažna vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, z vlomom pa je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

Migranti

Policisti so včeraj na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Obrežje, Rakovec, Slovenska vas) izsledili in prijeli 29 državljanov Sirije, 15 državljanov Maroka, 12 Afganistana, devet državljanov Turčije, sedem iz Indije, tri državljane Šrilanke in državljana Belorusije ter na območju PP Metlika (Metlika, Rosalnice) 26 državljanov Sirije in pet državljanov Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 61. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 165 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in osem nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru. Policisti PP Dolenjske Toplice so zaščitili žrtve nasilja v družini in 32-letnemu nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nesreče pri delu in nedovoljenih prehodov državne meje.

