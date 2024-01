Visoka zmaga z LTH Castingsom; krkaši odlično metali trojke

4.1.2024 | 08:30

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji novomeške Krke so v 14. krogu lige Nova KBM doma premagali LTH Castings s 101:64 (25:21, 50:45, 75:58).

* ŠD Leona Štuklja, gledalcev 200, sodniki: Zupančič (Lj.-Šentvid), Gajšek (Podčetrtek), Gostiša (Log pri Brezovici).

* Krka: Planinić 6, Stergar 20 (3:4), Bačvić 16, Škedelj 5, Radovanović 6, Hamilton 13 (3:3), Cerkvenik 16 (4:4), Jurković 11 (1:2), Smrekar 2, Macura 6.

* LTH Castings: Robinson 22, Jugovic 5, Ristić 8, Bilić 5, Rojc 10 (3:3), Lampret 3, Kerić 2, White ml. 9.

* Prosti meti: Krka 11:13, LTH Castings 3:3.

* Met za tri točke: Krka 14:25 (Bačvić 4, Radovanović 2, Hamilton 2, Cerkvenik 2, Jurković 2, Stergar, Škedelj), LTH Castings 9:33 (Robinson 4, Jugovic, Bilić, Rojc, Lampret, White ml.).

* Osebne napake: Krka 14, LTH Castings 20.

* Pet osebnih /.

Vodilna Krka, ki je v zadnji tekmi lanskega leta premagala Ilirijo, je včeraj v domači dvorani gostila tretjeuvrščeni LTH Castings. Ločani so v napeti končnici nazadnje premagali Kansai Helios Domžale, tokrat pa je Krka v drugem polčasu povsem prevzela pobudo in na koncu slavila izredno visoko zmago.

Za novomeško ekipo je to 12. zmaga v letošnji sezoni in ostaja varno na vrhu prvenstvene lestvice. Za LTH Castings je to šesti poraz ob osmih zmagah.

Gostje so tekmo odprli z nizom 6:0, a so se domači hitro prebudili in povedli z 8:6. Do konca prve četrtine sta bili moštvi izenačeni, ob koncu je manjšo prednost imela Krka (25:21). A že takoj v uvodu druge so gostje povedli s 26:25, preden je Krka znova prevzela pobudo. Po trojki Nika Bačvića je bilo +9 (37:28), kmalu zatem +14 (42:28).

Vseeno se je ta prednost stopila, saj so se gostje pol minute pred glavnim odmorom približali na dve točki zaostanka (47:45). Toda takoj po odmoru je Krka hitro prišla do prednosti 12 točk (57:45). Po trojki Marka Radovanovića je prednost znašala 15 točk (64:49), kar je že bila dovolj velika prednost, da je Krka ni izpustila več iz rok.

Pred začetkom sklepne četrtine so Novomeščani vodili za 17, v zadnji pa niso popuščali. Prednost je še naprej naraščala, najvišja je bila +37 minuto in pol pred koncem pri vodstvu 101:64. To je bil tudi končni izid dvoboja.

Pri Krki je 20 točk vpisal Leon Stergar, še po 16 sta jih dodala Miha Cerkvenik in Bačvić. Slednji je vpisal še 14 podaj. Za goste je 22 točk dosegel Kendall Tyrek Robinson.

Izjava po tekmi:



Gašper Okorn, trener Krke: »Na koncu moramo biti zadovoljni z rezultatom. Zadovoljen sem tudi, da smo premostili težavo, da smo bili brez Špana in Cousinsa, dveh »ball handlerjev«. To težo sta prevzela Bačvić in Stergar in to je bilo dovolj. V prvem polčasu smo igrali premehko, saj smo dobili 45 točk, zato sem moral povzdigniti glas. Reakcija je bila prava, začeli smo stopnjevati fizično igro in igro v obrambi, zato tudi ta visoka razlika. LTH je neugodna ekipa, z repom in glavo, o čemer priča tretje mesto na lestvice. Ne samo da so najprijetnejše presenečenje, zame so čisti hit sezone glede na vložek in igralski kader. Zaradi tega smo zelo resno pristopili k tekmi in se pripravili na igranje brez dveh igralcev. Želim jim vse dobro v nadaljevanju sezone, sam pa si želim, da bomo v slovenski lig večkrat prikazali podoben pristop.«

Krkaše prihodnja tekma v Ligi Nova KBM čaka v sredo, 10. 1., ko bodo gostovali pri Termah Olimia v Podčetrtku. Še prej bodo v soboto, 6. 1., v AdmiralBet ABA ligi gostovali pri aktualnemu prvaku Partizanu.

STA; M. K.