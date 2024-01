FOTO: Širše območje Bršljina preletavale krogle - na srečo poškodovani 'le' avtomobili

3.1.2024 | 16:45

Ima še kdo kakšno dodatno luknjo v avtu - okolica Bršljina? ... so se te dni spraševali (in fotografije objavljali) na FB profilu PKD.

Foto: FB PKD

Policisti PP Novo mesto so bili v zadnjih dneh obveščeni o poškodbah treh vozil na širšem območju Bršljina. V vseh primerih so opravili oglede poškodovanih vozil in takoj pričeli aktivnosti za razjasnitev vseh okoliščin. Prve ugotovitve kažejo, da so poškodbe nastale zaradi izstrelkov iz orožja, poškodovan ni bil nihče, nastala pa je premoženjska škoda na vozilih. Preiskava okoliščin kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti se nadaljuje, danes sporočajo s Policijske uprave Novo mesto.

Voznik pod vplivom prepovedanih drog zbil kolesarko in pobegnil

V petek nekaj po 7. uri je v Dolenjem Vrhpolju voznik osebnega avtomobila zbil kolesarko in pobegnil s kraja prometne nesreče. O pobeglem vozniku so bili takoj obveščeni policisti na širšem območju. Na podlagi opisa so ga izsledili in ustavljali, vendar znakov ni upošteval, nadaljeval je z nepredvidljivo in nevarno vožnjo, v naselju vozil tudi 100 km/h in ogrožal ostale udeležence v prometu. Zoper kršitelja so uporabili sredstvo za prisilno ustavljanje motornih vozil in mu onemogočili nadaljnjo vožnjo. Ugotovljeno je bilo, da gre za 26-letnega voznika, ki je še pred prometno nesrečo, v kateri je zbil kolesarko, povzročil še eno nesrečo, ko je v Šmarju oplazil avtomobil 71-letnega voznika in prav tako nadaljeval vožnjo. Lažje poškodovano 49-letno kolesarko so oskrbeli v novomeški bolnišnici. Policisti so 26-letniku zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog odredili preizkus, ki je potrdil prisotnost amfetaminov in metafetaminov. Zasegli so mu tudi vrečko s prašnato snovjo s sumom na kokain in manjšo količino prepovedane konoplje. Policisti okoliščine kaznivih dejanj nevarne vožnje v cestnem prometu in zapustitev poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči še preiskujejo. Zoper osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Vozil z 2,1 promila alkohola

Policisti PPP Novo mesto so med kontrolo prometa v Zagorici pri Velikem Gabru v soboto okoli 20.30 zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. 35-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,02 miligrama alkohola, so odvzeli prostost, ga pridržali in mu odvzeli vozniško dovoljenje. O kršitvi bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Še dva pijana za volanom

V noči na ponedeljek so v naselju Brezje zaradi nezanesljive vožnje ustavili 41-letnega voznika osebnega avtomobila. V litru izdihanega zraka je imel 0,5 miligrama alkohola, v vozilu je prevažal otroke, ki niso bili primerno zavarovani z zadrževalnim sistemom. Vozil je neregistriran in tehnično nepopoln avtomobil. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, zaradi številnih kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Zakon o pravilih cestnega prometa in Zakon o motornih vozilih za omenjene kršitve določajo globo v višini 2.180 evrov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 16 kazenskih točk.

Včeraj popoldne so v Soteski zaradi nezanesljive in nevarne vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 37-letni voznik je imel v litru izdihanega zraka 1,15 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Na silvestrovo v jarek

V silvestrski noči so bili trebanjski policisti obveščeni o prometni nesreči na cesti med Trebnjem in Mirno. Opravili so ogled in ugotovili, da je 29-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom in s ceste zapeljal v jarek. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,47 miligrama alkohola. Izdali so mu plačilni nalog.

Pod vplivom alkohola tudi kolesar

Policisti PP Brežice so včeraj nekaj po 5. uri na regionalni cesti v Brežicah zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika kolesa, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,92 miligrama alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so tudi njemu izdali plačilni nalog.

Voznica po trčenju v hišo huje poškodovana

V ponedeljek okoli 15.30 se je zgodila prometna nesreča v naselju Laze na območju PP Dolenjske Toplice. 62-letna voznica osebnega avtomobila je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v stanovanjsko hišo. Huje poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti ji bodo zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Policisti v dveh primerih zaščitili žrtve nasilja v družini in nasilnežema odvzeli prostost

Policisti PP Brežice so v soboto posredovali zaradi nasilja v družini v zasebnem prostoru v Brežicah, kjer je pijan nasilnež grozil družinskim članom. 44-letni nasilnež se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Sicer že dalj časa izvaja psihično nasilje nad nekdanjo partnerko in mladoletnim otrokom. Partnerko je žalil, jo poniževal in grozil s smrtjo. Policisti so mu izrekli ukrep prepovedi približevanja, o ukrepu so obvestili pristojne službe in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o njegovem podaljšanju. Ovadili ga bodo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Policisti PP Črnomelj so na silvestrski večer prejeli klic na pomoč iz okolice Črnomlja, kjer naj bi pijan nasilnež pretepal ženo in ji grozil, potem pa se odpeljal z avtomobilom. 36-letnega osumljenca so izsledili in ustavili. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 0,68 miligrama alkohola. Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Ugotovili so, da že dalj časa izvaja fizično in psihično nasilje nad žrtvijo, pogosto tudi ob prisotnosti mladoletnih otrok. Izrekli so mu prepoved približevanja žrtvam, zoper njega pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini in zanemarjanja mladoletnih oseb in surovega ravnanja.

Vlomi in tatvine

V Gabrju je med 26. 12. in 29. 12. nekdo vlomil v zidanico in ukradel električno ročno orodje in živila. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za okoli 4.000 evrov.

V petek nekaj po 20. uri je na Smrečnikovi ulici v Novem mestu nekdo poskušal skozi pritlično okno vlomiti v stanovanjsko hišo. To mu ni uspelo, ker ga je prepodila stanovalka.

V Koroški vasi je v petek med 16. in 20.30 neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v hišo, ukradel je denar in nakit. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2.000 evrov škode.

V Golobinjeku na območju PP Novo mesto je v soboto nekdo vlomil v počitniško hišo. Ničesar ni odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V kraju Praprotnica na območju PP Trebnje je med 30. 12. in 31. 12. neznanec skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar ukradel, povzročil je le škodo na vratih.

V Semiču je med 31. 12. in 1. 1. nekdo vlomil v počitniško hišo. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je po mnenju oškodovanca povzročil za 1.000 evrov škode.

Med 29. 12. in 2. 1. je na parkirnem prostoru na Dvoru nekdo vlomil v osebni avtomobil in izmaknil moško jakno in denar. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za 700 evrov.

Mladoletnikom v Novem mestu in Sevnici zasegli prepovedane petarde

Policisti PP Novo mesto so bili v petek okoli 16.30 obveščeni o motečem pokanju petard na Kandijski cesti v Novem mestu. Takoj so se odzvali in v bližini izsledili pet mladoletnikov ter ugotovili njihovo identiteto. Dva izmed njih sta imela pri sebi prepovedane pirotehnične izdelke, ki so jih zasegli in o ravnanju obvestili njune starše. Zoper kršitelje bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Sevniški policisti pa so v nedeljo popoldne na železniški postaji dvema mladoletnikoma zasegli 345 kosov prepovedanih petard. O kršitvah mladoletnikov so obvestili starše in uvedli postopek o prekršku.

V Kolpi najdeno truplo

V nedeljo nekaj po 13. uri so, kot smo že poročali, na območju Primostka v reki Kolpi opazil truplo. O najdbi so bili obveščeni gasilci, ki so truplo, ki je bilo že dalj časa v vodi, potegnili na obrežje. Zdravnica je na kraju odredila sanitarno obdukcijo, na podlagi katere bo znan vzrok smrti. Kriminalisti ogledne skupine Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so opravili ogled in nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin in ugotavljajo identiteto pokojnega moškega

Zasegli ukraden avtomobil

V soboto so policisti na območju Slovenske vasi kontrolirali 30- letnega voznika osebnega avtomobila iz Sirije z dovoljenjem za bivanje v Nemčiji. Ob pregledu vozila Audi Q7 in dokumentov je bilo ugotovljeno, da je bil avtomobil konec novembra 2023 ukraden na Madžarskem. Audi z nameščenimi registrskimi tablicami, ki pripadaju drugemu vozilu, so zasegli, osumljencu odvzeli prostost in ga pridržali. S kazensko ovadbo so ga privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku.

Prijeli tihotapce in tujce

V petek nekaj po 18. uri so policisti na Jesenicah na Dolenjskem ustavili voznika osebnega avtomobila Renault clio. 35-letni državljan Francije je prevažal tri državljane Turčije in državljana Afganistana, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo.

V soboto okoli 12. ure so na območju Čateža ob Savi ustavili voznika osebnega avtomobila Renault espace nemških registrskih oznak. 32-letni državljan Romunije je prevažal sedem državljanov Turčije, dva v prtljažniku vozila.

Prav tako v soboto so na Obrežju kontrolirali voznika kombija moldavskih registrskih oznak. 35-letni državljan Moldavije je v kombiju prevažal devet državljanov Sirije in državljana Turčije.

V nedeljo nekaj po11. uri so na območju naselja Črnc ustavili in prijeli voznika osebnega avtomobila Volkswagen touran nemških registrskih oznak, ki sprva znakov policistov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval vožnjo. Ugotovljeno je bilo, da 33-letni državljan Bolgarije prevaža pet državljanov Sirije in državljana Palestine. Tihotapcem so odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vozila. S kazenskimi ovadbami jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega med 29. 12. in 3. 1. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Slovenska vas, Loče, Rakovec, Kapele, Podgračeno, Velika Dolina, Jereslavec, Veliki Obrež, Sela pri Dobovi, Nova vas pri Mokricah) prijeli 251 državljanov Sirije, 93 Maroka, 62 Turčije, 43 Afganistana, 25 Pakistana, 24 Konga, 19 Nepala, 14 Rusije, 13 državljanov Egipta in Bangladeša, osem državljanov Iraka, sedem Mongolije, šest državljanov Alžirije in Indije, pet državljanov Libanona, tri državljane Irana, Somalije in Palestine, dva državljana Šrilanke in Sierra Leoneje in po enega državljana Sudana, Tunizije in Kitajske. Na območju PP Črnomelj (Vinica, Žuniči, Veliki Nerajec, Stara Lipa, Tribuče) so prijeli 27 državljanov Sirije, pet državljanov Maroka, tri Turčije, dva državljana Irana in Afganistana, na območju PP Metlika (Rakovec, Metlika) pet državljanov Maroka in na območju PP Krško (Spodnji Stari Grad) tri državljane Maroka.

Praznični vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 29. 12. 2023 in 3. 1. 2024 posredovali v 354. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 928 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, štiri nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 21 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj, in pridržali dva voznika, ki sta vozila pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 74. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, nasilja v družini, lahke telesne poškodbe, poškodovanja tuje stvari, ponarejanja dokumentov, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešanih oseb, požarov, nesreče pri delu, sprožitev signalno varnostnih naprav in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.