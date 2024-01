V pripravah na JEK2 usposabljajo jedrske strokovnjake

3.1.2024 | 11:00

Vizualizacija drugega bloke NEK (GEN energija)

Ljubljana/Krško - Projekt izgradnje drugega bloka jedrske elektrarne Krško bo eden temeljnih investicijskih projektov države, ki predstavlja ne le finančne in tehnološke izzive, ampak tudi kadrovske, poročajo v reviji slovenskega elektrogospodarstva Naš stik in dodajajo, da na Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo zato že izvajajo tečaj za sodelavce GEN energije, ki predstavljajo kadrovski temelj za JEK2.

Na Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo ICJT, ki je del Instituta ''Jožef Stefan'', prvič v zgodovini izvajajo dva vzporedna tečaja s področja tehnologije jedrskih elektrarn, na obeh je 31 udeležencev. Na enem usposabljajo večinoma sodelavce Nuklearne elektrarne Krško, drugega pa se udeležujejo sodelavci GEN energije, ki predstavljajo kadrovski temelj za drugi blok krške nuklearke.

Če se bo Slovenija odločila za izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne, bo namreč nujno potrebovala zadostno število izkušenega kadra s področja jedrske stroke – tako med gradnjo kot tudi za potrebe obratovanja nove elektrarne. Usposabljanja jedrskih strokovnjakov so zahtevna in dolgotrajna, saj zahtevajo tako teoretično poznavanje področja kot praktične izkušnje, piše Naš stik.

V okviru usposabljanj na izobraževalnem centru je najbolj obsežen tečaj Tehnologija jedrskih elektrarn. Ta traja pol leta in predstavlja začetni, teoretični del usposabljanja bodočih operaterjev v komandni sobi jedrske elektrarne in vseh drugih, ki potrebujejo poglobljeno znanje o jedrski tehnologiji.

Usposabljanje izvajajo predavatelji ICJT, raziskovalci IJS, inštruktorji NEK in zunanji sodelavci. Ključen element usposabljanja so tudi praktične vaje na raziskovalnem reaktorju TRIGA, na simulatorju NEK ter vaje iz varstva pred sevanji na Institutu Jožef Stefan in v NEK.

Usposabljanje je intenzivno in precej zahtevno, dodajajo v omenjeni reviji – tečajniki ob koncu vsakega delovnega tedna pišejo test, enkrat na mesec pa morajo opraviti ustne zagovore po zaključku določenega sklopa predavanj. Ob koncu tečaja bodo, kot poroča Naš stik, pisali še zaključni izpit in opravljali komisijski ustni izpit.

M. K.