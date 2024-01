Lastniki grobov dobili položnice za tri leta nazaj

3.1.2024 | 14:30

Bojan Florjančič, v ozadju pred leti prenovljeno karteljevsko pokopališče s sodobnim poslovilnim objektom in urejenim parkiriščem ter lepo obnovljena cerkev. (Foto: arhiv DL; M. Ž.)

Bralca iz okolice Novega mesta je vznemirila pošta iz domače Krajevne skupnosti Karteljevo, ki je poslala položnice za najem groba na tamkajšnjem pokopališču za tri leta nazaj. 59 evrov brez DDV na leto se mu zdi veliko, saj skupaj nanese malo manj kot 200 evrov, pogreša pa tudi navedbo, za kakšen grob gre, ali je enojni ali dvojni. Med drugim ga zanima tudi, ali obstaja kakšen pravilnik obračunavanja najema grobov v novomeški občini.

Bojan Florjančič, predsednik sveta Krajevne skupnosti Karteljevo, je pojasnil, da ceno grobnine v novomeški občini določa občinski svet in je enaka za vsa pokopališča. Na podlagi odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Novo mesto, ki je bil sprejet leta 2018, so bile cene za najem grobov potrjene leta 2019 in veljajo od 1. januarja 2020, pred tem so jih krajevne skupnosti določale same. Sam meni, da so bile takrat potrjene cene previsoke, kar je tudi povedal na občini. V svetu KS so vseskozi upali in si prizadevali za spremembo, zato od leta 2020 tudi niso pošiljali položnic za plačilo najema grobov. Ker se ta ni zgodila, so zdaj lastnikom grobov na njihovem pokopališču poslali tri položnice, in sicer za leta 2021, 2022 in 2023. Da strošek ne bi preveč obremenil ljudi, so znesek razdelili na tri obroke.

V Dolenjskem listu dodajamo, da so velikosti oz. kategorije posameznih grobov navedene v omenjenem odloku o pokopališkem redu, javno je objavljen tudi sklep o ceni grobnine. Cena, ki jo je navedel naš bralec, 59 evrov, je za dvojni grob, če bi ji prišteli še 22-odstotni DDV, pa znaša 71,98 evra.

