Proračun pod streho - Znova jih čaka veliko dela

3.1.2024 | 10:00

Mateja Povhe (Foto: arhiv DL; R. N.)

Občinski svet Trebnje (Foto: arhiv; Občina Trebnje)

Trebnje - Trebanjski občinski svetniki so na zadnji seji tudi v drugem branju sprejeli proračun za prihodnje leto. »Vesela sem, da je bila podpora soglasna. Proračun odgovarja na vsa tista vprašanja in izzive, ki še niso razrešeni. Kot je bilo poudarjeno v razpravi, si vsi prizadevamo za iste cilje, morda se razlikujemo samo pri določanju prednosti,« je po seji za Dolenjski list povedala trebanjska županja Mateja Povhe in dodala, da jih znova čaka veliko dela.

Proračun, s katerim so se strinjali tudi vsi pristojni odbori, za leto 2024 predvideva 19,6 milijona evrov prihodkov in 21,6 milijona evrov odhodkov. Načrtovana je tudi zadolžitev za 1,2 milijona evrov, in sicer za razširitev športne dvorane pri Osnovni šoli Trebnje, ki bo osrednja naložba v prihodnjem letu.

Trebanjski občinski svet soglasno potrdil proračun za prihodnje leto – Osrednja naložba bo razširitev športne dvorane v Trebnjem – Zanimanje, da bi gradilo z občino, pokazalo podjetje Alva – Rudiju Javorniku pozitivno mnenje

Rok Nose