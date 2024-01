Na štedilniku gorela hrana - lastnik v bolnišnici, blok zadimljen

3.1.2024 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 16.30 je na Seidlovi cesti v Novem mestu v stanovanju bloka gorela hrana na štedilniku. Požar, ki se je razširil na kuhinjsko napo, je pogasil lastnik. Gasilci GRC Novo mesto so nudili pomoč lastniku, ki se je nadihal dima, prezračili stanovanje in stopnišče bloka ter s termo kamero pregledali okolico požara. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so lastnika odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Gasilci in reševalci do onemoglega

Ob 14.26 so v naselju Zgornji Obrež v brežiški občini gasilci PGD Brežice s tehničnem posegom odprli vhodna vrata stanovanjske hiše in reševalcem NMP Brežice omogočili dostop do onemogle osebe ter jim nudili pomoč pri prenosu.

Dimniški požar

Ob 20.47 so v naselju Sajevec, občina Ribnica, gorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Ribnica in Bukovica so požar, ki se je razširil še na ostrešje, pogasili, prezračili prostore in objekt pregledali s termovizijsko kamero.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TOPLICE;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH;

- od 10:30 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRUŽINSKA VAS 2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:30 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE DOLE, izvod 2. MALE DOLE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.