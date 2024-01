Gradnja nove šole lepo napreduje

2.1.2024 | 14:00

V novi stavbi OŠ Loka naj bi se pouk začel v šolskem letu 2024/2025. (Foto: M. G.)

Črnomelj - V naložbeno naravnanem proračunu za leto 2024, ki so ga črnomaljski občinski svetniki sprejeli v vrednosti nekaj manj kot 26 milijonov evrov na prihodkovni in dva milijona evrov več na odhodkovni strani, je največ sredstev načrtovanih za področje izobraževanja. Med drugim za dokončanje nove OŠ Loka Črnomelj (3,4 milijona evrov) in dograditev OŠ Dragatuš (milijon evrov).

Sicer je vrednost OŠ Loka (vključno z opremo in zunanjo ureditvijo) ocenjena na nekaj več kot 14,4 milijona evrov, celotna vrednost naložbe v Dragatušu – poleg šolskih prostorov bodo pridobili tudi prostore za predšolsko vzgojo – pa znaša okoli 3,3 milijona evrov.

Gradnja osrednje šole v občini v velikosti 4.500 kvadratnih metrov se kljub poletnemu zastoju nadaljuje po zastavljenem terminskem planu, morebitne težave soglasno rešujejo sproti.

Pouk naj bi se začel v šolskem letu 2024/2025 – Med gradnjo spremenili projekt – Prihodnje leto največ denarja za zdravstveno in šolsko infrastrukturo

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

M. Glavonjić