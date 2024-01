Uživali v božičnih pesmih, na koncu vsi zapeli Sveto noč

2.1.2024 | 12:00

V Skocjanu so zapeli tudi mladi iz zasedbe Bučenski slavčki.

Robert Dulc, predsednik KD dr. Ignacij Knoblehar Škocjan

Škocjan - Za prijetno vzdušje v zadnjih decembrskih dneh je poskrbelo KD dr. Ignacija Knobleharja Škocjan, ki je v farni cerkvi po večerni maši povabilo na božično - novoletni koncert. Nastopili se mnoge domače zasedbe in skupaj so dokazali, da je Škocjan kulturno še kako živ in dejaven.

Tega je vesel tudi prvi mož občine Jože Kapler, ki je pozdravil zbrane ter vsem zaželel lepe praznike in srečno v novem letu 2024.

Nastopili so: cerkveni mešani pevski zbor Dobrava, ljudske pevke Klasje, Bučenski slavčki, operni pevec Zdravko Perger, manjkali pa niso niti posamezniki, ki so se izkazali kot glasbeniki: Bor Hočevar na citrah, Lev Pleterski na klaviaturah, Luka Krmc na rogu, Vid in Manca Pleterski na klaviaturah. Ob koncu je v cerkvi odmevala znamenita Sveta noč (ob spremljavi na klaviaturi Vida Pleterskega), ki jo je začel Zdravko Perger, nato pa so mu pritegnili vsi zbrani. Bilo je posebno doživetje.

Robert Dulc predsednik KD dr. Ignacija Knobleharja Škocjan, se je nastopajočim zahvalil za nastop, ter vsem obiskovalcem za pozornost, vsem pa je bila misel, naj se tradicija organiziranja božično – novoletnega koncerta v Škocjanu nadaljuje.

L. Markelj, foto: Petra Kic

Galerija