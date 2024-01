Lukas je bil prvi v Brežicah

2.1.2024 | 08:30

Mami Nina Baznik in ati Gregor Možina ter njun Lukas. (Foto: Andreja Žertuš)

Brežice - V brežiški porodnišnici se je prvi v letu 2024 prvega januarja ob 19.21 rodil Lukas, ki sta se ga tako razveselila mami Nina Baznik in ati Gregor Možina. V dežurni ekipi ob njegovem rojstvu so bili zdravnica Nataša Kočnar, babici Andreja Žertuš in Špela Vene, otroška sestra Katarina Nemec, pediatrinja Andreja Škofljanec in medicinska sestra Anita Mujakić.

Zadnje rojstvo v letu 2023 do imeli v brežiški porodnišnici 30. decembra ob 22.47. Rodil se je Matej, njegova starša sta Zehrudina Hrvić in Martin Prah.

Ob njegovem rojstvu so bili v medicinski ekipi zdravnik Boban Gjakov, pediatrinja Sanja Radić Lugarić, babica Tanja Satler in otroška sestra Manca Brilej.

M. L.