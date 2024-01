Mala Anja se je rodila v 20 minutah

1.1.2024 | 18:15

Srečna mamica Nataša Zupančič k sebi stiska hčerko Anjo, ki se je kot prva rodila v novem letu 2024 v novomeški porodnišnici.

Novo mesto - V novomeški porodnišnici so prvi porod letos dočakali že ponoči oz. zjutraj, ko se je rodila deklica. Ob 4.50 je 31-letna Novomeščanka Nataša Zupančič povila hčerko Anjo, težko 3,70 kilograma in veliko 52 centimetrov.

Presrečna mamica, ki se je skupaj z družinico razveselila tretjerojenca – doma ima še 6-letno Tjašo in 4-letnega Nika - se dobro počuti, ravno tako mala Anja, ki se je ob našem popoldanskem obisku varno stiskala k mamici ter spala in se pridno dojila.

Nataša pove, da se je vse dogajalo zelo hitro. Za silvestrovo ni še prav nič kazalo, da bo morala čez nekaj ur v porodnišnico. Doma so praznovali, »ob polnoči sem z bližnjimi nazdravila z otroškim šampanjcem in z možem Klemnom sva se okrog enih odpravila spat. Ob 3. uri sem se zbudila, imela sem nemiren spanec, šele potem sem počasi čutila bolečine in vedela, da bo to to. Ni pa mi odtekla voda, skratka postopek ni bil običajen. Ko sva ob 4.30 prispela na urgenco, sem že imela popadke na 5 minut in treba je bilo res pohiteti," pripoveduje Nataša, ko k sebi stiska malo kepico. Z možem nista vedela, da bo punčka – pustila sta se presenetiti.

Silvestrovala še doma, nato pa se je hitro vse dogajalo

Anja je bila neučakana in je na svet prišla dan pred rokom. Porod je trajal res le dvajset minut, a bilo je intenzivno, tudi bolečine, seveda. K sreči je Nataši stal ob strani mož.

»Vesela sem, da je bilo vse v redu, da je deklica zdrava in res hvala vsej ekipi, ki mi je pomagala,« pravi srečna mamica, ki se veseli, ko bo čez nekaj dni domov odšla z malo Anjo in jo bosta k sebi lahko stisnila tudi starejša sestrica in bratec. Komaj jo že čakata – obiski otrok so v namreč porodnišnici prepovedani.

Pri porodu sta mamici pomagali specialistka ginekologije in porodništva Tina Rajterič Brečko ter babici Sabina Šega in Jelka Cimermančič.

Vse več porodov v novomeški porodnišnici

Damjana Koželj,dr. md, spec. ginekologije in porodništva, predstojnica Oddelka za ginekologijo in porodništvo v SB Novo mesto

V novomeški porodnišnici so izredno veseli, da se nadaljuje trend rasti porodov. Kot pove Damjana Koželj, dr. md, spec. ginekologije in porodništva, predstojnica Oddelka za ginekologijo in porodništvo, so imeli lani 1.200 porodov, od tega je bilo 9 parov dvojčkov, dečkov 619 in deklic 590. Za primerjavo - leta 2022 je bilo porodov 1.181, ravno tako 9 parov dvojčkov, 612 dečkov in 578 deklic.

Lani so vse porodne sobe opremili z novimi, bolj udobnimi porodnimi posteljami, ki omogočajo tudi spreminjanje položajev med rojevanjem. Še naprej je po predhodnem ogledu in posvetu možen tudi porod v vodi.

»Poleg porodnice je pri porodu lahko še ena zdrava oseba, v kolikor se porodnica odloči, da bi želela imeti pri porodu tudi doulo. Spodbujamo čim bolj naraven porod brez nepotrebnega poseganja v naravno dogajanje, če je to seveda varno za porodnico in otroka. Od lanskega leta naprej je ponovno večkrat omogočena tudi epiduralna analgezija, ki je bila v zadnjih treh letih pred tem zelo slabo dostopna, česar smo izredno veseli,« pove Koželjeva in doda, da imajo poleg tega za lajšanje bolečin še vedno na voljo tudi protibolečinske injekcije, uporabo smejalnega plina in seveda drugih nefarmakoloških metod (TENS, sprehajanje, spreminjanje položajev, tuširanje s toplo vodo). Če je porodnica zainteresirana, je možna tudi uporaba eteričnih olj v difuzorju.

Lani so imeli v novomeški porodnišnic 1.200 porodov, od tega je bilo 9 parov dvojčkov, dečkov 619 in deklic 590.

Lani prenovili ambulantni, porodniški in ginekološki oddelek

V novomeški porodnišnici so veseli trenda rasti novorojenčkov. (Foto: Alenka Peterlin)

V novomeški porodnišnici so lani prenovili celoten ambulantni del in tudi porodniški ter ginekološki oddelek, ki sta sedaj bolj svetla, prijazna in opremljena z novimi posteljami. Vse sobe na porodniškem oddelku so dvoposteljne, omogočamo pa tudi zelo udobne enoposteljne sobe in družinski apartma za doplačilo.

Materinska šola je v lanskem letu potekala tako virtualno kot v živo. »Ker je zanimanje za virtualno šolo sedaj zelo majhno, bo v prihodnjem letu šola za starše verjetno potekala le v živo, saj je ob tem možen tudi ogled porodnega bloka,« pove predstojnica.

»V naši porodnišnici smo izjemno veseli vsake porodnice, ki se odloči, da bo rodila pri nas. Vsaka nosečnica je vabljena na predstavitev porodnišnice v sklopu šole za starše, lahko pa si ogledajo tudi spletno stran, ki smo jo že začeli posodabljati, tako da bo veliko bolj pregledna in bo nudila več informacij. Vsem bodočim staršem želimo čim bolj zdravo in brezskrbno nosečnost. Vsem, ki so že rodili, pa čim več lepih trenutkov z novim družinskim članom in naj ne pozabijo, da je najpomembnejša ljubezen in strpnost. Srečno 2024 vam želimo kolektiv oddelka za ginekologijo in porodništvo ter celotna Splošna bolnišnica Novo mesto,« še zaželi Damjana Koželj.

Besedilo in foto: L. Markelj