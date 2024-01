Lev prvi dojenček v letu '24; v Novem mestu deklica

1.1.2024 | 13:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Prvi novorojenček v letu 2024 je šest minut čez polnoči prišel na svet v ljubljanski porodnišnici. Ime mu je Lev, težak je 3550 gramov in dolg 54 centimetrov, so povedali v porodnišnici. Prva deklica, ki se je rodila v novem letu, pa je Lejna. Rodila se je v Mariboru ob 0.58, težka 4280 gramov in dolga 53 centimetrov.

Tudi v Novem mestu se je kot prvi otrok letos rodila deklica, privekala je na svet ob 4.50 s 3700 grami in 52 centimetri, medtem ko v Brežicah prvega letošnjega novorojenčka v tem trenutku še čakajo. Bo pa verjetno še danes, so povedali za Dolenjski list, če prej ne, pravijo, bodo malčka ali malčico dočakali proti večeru ...



Prvi otrok v kranjski porodnišnici letos je bil ob 0.42 deček, težak 4078 gramov in dolg 53 centimetrov.

Prav tako so danes že zibali na Jesenicah. Ob 2.54 se je rodila deklica s 3260 grami in 50 centimetri. V Izoli so ob 5.25 tudi pričakali deklico s 3715 grami in 53 centimetri.

V Celju, Slovenj Gradcu, Murski Soboti, Šempetru pri Gorici, Trbovljah, Postojni in na Ptuju se do 8. ure še ni rodil prvi otrok v letu 2024.

ZADNJI LANI

V Ljubljani se je kot zadnji otrok v lanskem letu v nedeljo ob 22.26 rodila deklica s 3670 grami in 56 centimetri, v Mariboru ob 14.46 deček s 1960 grami in 43 centimetri, v Celju pa prav tako deček ob 22.10 s 4060 grami in 54 centimetri.

V Kranju je bila kot zadnja lani v nedeljo ob 15.21 rojena deklica s 3256 grami in 52 centimetri, na Jesenicah ob 19.43 deklica s 4120 grami in 54 centimetri, na Ptuju ob 22.16 deček s 3360 grami in 50 centimetri, v Postojni pa ob 17.21 prav tako deček s 3220 grami in 51 centimetri.

V preostalih porodnišnicah so bili zadnji porodi v lanskem letu v soboto. V Novem mestu, Murski Soboti in Brežicah so bila zadnja rojstva v lanskem letu rojstva dečkov. Deček, rojen ob 2.35 v Novem mestu, je imel 2890 gramov in 49 centimetrov, deček, rojen v Murski Soboti ob 17.30, je imel 3510 gramov in 51 centimetrov, deček, rojen v Brežicah ob 22.47, pa 3350 gramov in 52 centimetrov.

V Izoli se je kot zadnja v lanskem letu v soboto ob 2.45 rodila deklica s 3885 grami in 56 centimetri, v Trbovljah ob 15.52 deklica s 3450 grami in 51 centimetri, v Slovenj Gradcu ob 22.42 s 3850 grami in 50 centimetri, pa tudi v Šempetru pri Gorici je bilo zadnje rojstvo v lanskem letu rojstvo deklice.

STA; M. K.