V leto 2024 s poslanicami treh predsednikov

1.1.2024 | 13:00

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na silvestrski večer obiskala Upravo RS za zaščito in reševanje ter Urad za obveščanje in alarmiranje, Društvo SOS telefon in Zavetišče za brezdomce v Ljubljani. (Foto: Družbeno omrežje X - Nataša Pirc Musar)

Leto 2024 so številni kljub slabšemu vremenu pričakali na prostem. Tako današnji dan kot torek bosta dela prosta, tako da bo veliko možnosti za počitek.

Leto 2023 je bilo leto težkih preizkušenj, je v novoletni poslanici opomnila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Narava ne izbira, ljudje pa lahko, je poudarila in državljane pozvala k dobroti, solidarnosti in človečnosti. Tako bo po njenih besedah vsak od nas pustil pečat, zaradi katerega bo svet boljši in nekdo srečnejši.

Spomnila je na težke preizkušnje v poplavah, ki so avgusta lani prizadele Slovenijo. Po njenem zagotovilu se bo obnova, ki se je šele dobro začela, nadaljevala tako na stavbah kot v srcih. Hkrati je obljubila nadaljnjo pomoč vsem, ki jo bodo potrebovali, in zatrdila, da nihče ne bo ostal pozabljen.

V povezavi s Slovenijo v mednarodnem pogledu je navedla, da bo letos minilo 20 let članstva naše države v EU in zvezi Nato, z letošnjim letom bo Slovenija zasedla tudi sedež v Varnostnem svetu Združenih narodov.

Vsem državljanom je zaželela, da bi bilo leto 2024 leto miru. "Da bi veje človečnosti, dobrote in solidarnosti segle do nedolžnih trpečih v Gazi, tako žrtev izraelskega napada kot tudi talcev in žrtev Hamasa, do Ukrajine in do vseh krajev, kjer potekajo oboroženi spopadi," je izpostavila.

"Srečno, prelepa, solidarna Slovenija," je sklenila poslanico.

Robert Golob je obiskal internistično prvo pomoč in urgentni kirurški blok UKC Ljubljana, kjer se je srečal z dežurno reševalno ekipo. (Foto: Vlada RS)

Predsednik vlade Robert Golob si prav tako želi, da se v novo leto podamo še bolj povezani v skupnost dobronamernih ljudi. Medtem ko je po mnenju številnih čas na prelomu iz starega v novo leto primeren za obračun s starim letom, sam meni, da je bolje pustiti slabe stvari za seboj in se spominjati predvsem lepih trenutkov. Ti so nam lahko po njegovih besedah navdih za to, da bo prihodnost še svetlejša. Slovenija se ob pogledu na leto 2023 res lahko spominja trenutkov, ki nas navdihujejo, je ocenil.

Pri tem je tako kot predsednica države izpostavil izkazano neverjetno enotnost in nesebično solidarnost s tistimi, ki jih je prizadela naravna nesreča, ko je bilo najhuje in ko so ljudje pomoč najbolj potrebovali. Glede na to se je znova zahvalil vsem, ki so prostovoljno nesebično pomagali.

V svoji novoletni poslanici na silvestrovo pa je posebno pozornost namenil najmlajšim. Po njegovem prepričanju je naša skupna odgovornost, da vsak dan ustvarjamo varno in spodbudno okolje, v katerem lahko naši otroci razvijajo svojo ustvarjalnost in samostojnost. Želi si, da otroci odraščajo ob spoštovanju človekovih pravic in osebnega dostojanstva, v demokratični in varni državi, v družbi, kjer se vsak posameznik počuti sprejetega in cenjenega.

Tudi za predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič je bilo leto 2023 polno resnih preizkušenj, a po drugi strani tudi "obogateno z izjemno opravljenimi nalogami, pri katerih smo spoznali, da smo kot narod ohranili močan občutek solidarnosti". Pomoč sočloveku v stiski, izjemno požrtvovalnost prostovoljcev, humanitarnih in nevladnih organizacij ter hiter odziv oblasti vidi kot najpomembnejše družbene vrednote.

"Ponosni smo lahko, da znamo postaviti v ospredje potrebe države in državljanov kot celote ter da smo kljub številnim različnim političnim mnenjem znali poiskati skupne zakonodajne rešitve," je prepričana.

Z optimizmom zakorakajmo v novo leto in z navdihom sprejmimo nove priložnosti, je pozvala.

PRAZNIKI PRIJAZNI

Prazniki, ki so dela prosti dnevi, bodo letos za ljubitelje prostih dni zelo prijazno razporejeni. Na nedeljo ne pade noben praznik, ki je tudi dela prost dan. Na soboto pade dan upora proti okupatorju, 27. april, vsi ostali prazniki, ki so dela prosti dnevi, pa bodo med tednom.

