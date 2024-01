Za policiste silvestrska noč minila razmeroma mirno

1.1.2024 | 12:00

S tole fotografijo so nam že pred časom lepe praznične dni zaželeli na Policijski upravi Novo mesto. (Foto: PU NM)

Silvestrska noč je bila za policiste delavna, a je minila razmeroma mirno. Za varnost je po državi skrbelo več kot 650 policistov, kljub številnim dogodkom na prostem pa hujših kršitev niso beležili, so sporočili iz Generalne policijske uprave. Tudi v naši regiji, torej na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, dežurne službe ne beležijo posredovanj v minuli najdaljši noči, je razvidno iz letošnjih prvih poročil novomeškega in brežiškega centra za obveščanje.

Policisti so bili prisotni na večjih javnih prireditvah oz. silvestrovanjih. Na interventni številki policije 113 pa so ob prehodu v novo leto v 12 urah prejeli 890 klicev. Med 311 interventnimi dogodki je bilo devet takšnih, ki so terjali nujno ukrepanje.

Več prejetih prijav se je nanašalo na rabo pirotehničnih sredstev in požarov, do katerih bi lahko prišlo zaradi uporabe pirotehničnih sredstev.

Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje so imeli gasilci v silvestrski noči veliko dela z gašenjem zabojnikov za odpadke v več krajih po državi. Več kot 60 gasilcev je v nedeljo okrog 21.30 v Želimljah v občini Škofljica gasilo goreči kozolec ter izpod njega rešilo kmetijsko mehanizacijo, v Mariboru pa je nekaj pred 19. uro zaradi odvrženega pirotehničnega sredstva zagorel avtomat za pijače.

Policisti so med drugim obravnavali 15 prometnih nesreč, 63 kršitev javnega reda in miru ter 21 kaznivih dejanj. V 11 prometnih nesrečah je nastala gmotna škoda, v treh so bili udeleženci lažje poškodovani, v eni pa težje. Zaradi storitve hujših prekrškov v cestnem prometu so policisti enemu vozniku tudi zasegli vozilo, so našteli na Generalni policijski upravi.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti po državi opravili 32 intervencij na javnem kraju, 31-krat pa so posredovali v zasebnih prostorih. Dva kršitelja, ki sta kljub opozorilom nadaljevala s prekrškom, so pridržali.

Med kaznivimi dejanji so obravnavali štiri vlome, dve tatvini, deset poškodovanj tuje stvari, eno povzročitev telesnih poškodb, dve nasilji v družini ter eno nasilništvo. Na območju policijske uprave Ljubljana so denimo vlomili v hišo v Kočevju.

Manj kot uro po polnoči se je na regionalni cesti v Rogozi v občini Hoče-Slivnica zgodila prometna nesreča, ko je 22-letni voznik osebnega avtomobila zaradi odvzema prednosti v križišču trčil v nasproti vozeči osebni avtomobil, katerega je vozil 42-letni voznik. Na kraj so prišli policisti policijske postaje Rače, ki so ugotovili, da je 42-letnik vozil pod vplivom alkohola, zato bodo zoper njega podali obdožilni predlog. Zoper 22-letnika pa bodo podali kazensko ovadbo.

M. K.