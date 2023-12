Minister in direktor policije za silvestrovo v Novem mestu

31.12.2023 | 16:10

Foto: Poicija

Novo mesto - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in generalni direktor policije Senad Jušić na silvestrovo tradicionalno obiskujeta dežurne policijske enote po Sloveniji, in sicer na območju policijskih uprav Novo mesto, Kranj in Ljubljana. Poklukar je ob tem predstavil tudi nekatere ključne dosežke resorja notranjih zadev v pestrem letu 2023.

Na silvestrovo, ko večina ljudi praznuje, so številni policisti v službi in skrbijo za varnost prebivalcev, so v sporočilu za javnost spomnili na ministrstvu. Vsakokratni minister za notranje zadeve in šef policije tako dežurne policiste tradicionalno obiščeta na terenu.

Poklukar je ob tej priložnosti vsem zaželel lepo praznovanje ter zdravo in srečno novo leto, obiskovalce silvestrskih prireditev na prostem pa je pozval k skrbi za lastno varnost in varnost drugih. Odsvetoval je uporabo pirotehničnih sredstev oziroma pozval k previdni uporabi. Policistom, ki bodo skrbeli za varnost, in tistim na misijah v tujini se je medtem zahvalil za njihovo delo.

Prvi med policisti Jušić je medtem vsem, ki bodo za praznike na dolžnosti, zaželel, da bodo čas čim bolj varno preživeli. Vse, ki bodo praznovali, pa je pozval k previdni in odgovorni uporabi pirotehnike ter strpnosti in odgovornosti v prometu. Udeležencem praznovanj na prostem je svetoval samozaščitno ravnanje in sledenju navodilom policistov ter redarjev.

Izjavo na sedežu Policijske uprave Novo mesto je Poklukar izkoristil tudi za pregled aktivnosti in opravljenih nalog ministrstva. Leto so po ministrovih besedah zaznamovale avgustovske poplave, migracije in vnovična uvedba začasnega nadzora na meji s Hrvaško in Madžarsko, medtem ko je Italija uvedla nadzor na meji s Slovenijo in se tako pridružila Avstriji. Vsaj na eni strani mejne črte je je tako mejni nadzor trenutno začasno uveden na vseh mejah države.

Letos je slovensko mejo na nedovoljen način prestopilo več kot 60.000 oseb, je spomnil Poklukar. "To je izredno velika številka. Kljub temu pa je bila policija uspešna," je ocenil in dodal, da so policisti prijeli 541 tihotapcev ljudi, za 499 od njih je bil odrejen pripor.

Tujci so izrazili 57.304 namere za podajo prošnje za mednarodno zaščito, na koncu leta pa je bilo priznanih 129 statusov mednarodne zaščite. To po njegovih besedah pomeni, da številni postopek prekinejo in praktično v 24 urah zapustijo Slovenijo ter odidejo naprej. "Trend samovoljnega zapuščanja naše države s strani prosilcev za mednarodno zaščito je zelo visok, prek 95 odstotkov," je po izpostavil Poklukar.

Ko gre za zakonite migracije, so upravne enote državljanom tretjih držav po ministrovih besedah izdale oziroma podaljšale 96.100 dovoljenj za prebivanje, od tega 80.696 dovoljenj za začasno prebivanje in 15.404 dovoljenj za stalno. Državljanom članic Evropskega gospodarskega prostora so upravne enote medtem do konca novembra izdale oziroma obnovile 5009 potrdil o prijavi prebivanja.

Na zadnji dan novembra je imelo tako v Sloveniji 242.961 tujcev veljavno dovoljenje za prebivanje oziroma potrdilo o prijavi prebivanja, je povedal minister in napovedal še eno novelo zakona o tujcih, s katero naj bi med drugim uvedli status digitalnega nomada.

V slovensko državljanstvo so pristojni po redni naturalizaciji sprejeli 1686 oseb, najpogostejše države izvora novih naturaliziranih državljanov pa so bile Bosna in Hercegovina, Severna Makedonija in Srbija. Po izredni naturalizaciji so medtem državljanstvo podelili 306 osebam, najpogosteje iz Srbije, Italije in Argentine.

Inšpektorji Inšpektorata RS za notranje zadeve so letos opravili skupaj 872 inšpekcijskih nadzorov, v katerih je bilo narejeno 4645 pregledov, direktorat za policijo in druge varnostne naloge pa je zaključil štiri redne in dva izredna nadzora nad delom policije. Poleg tega je na podlagi zahtev za poročanje opravil 15 posrednih nadzorov.

Generalni direktor policije Jušić je medtem ocenil, da je za Slovenijo in slovensko policijo z vidika varnosti naporno, a vseeno uspešno leto.

Spomnil je na januarski vstop Hrvaške v schengen in temu primerno prilagoditev dela policije, pa tudi na prilagoditev dela in organizacije policije na področju zagotavljanja varnosti v cestnem prometu, predvsem na avtocestnem omrežju.

Avgustovske poplave so, kot je spomnil, zaznamovale tudi delo policije, po majskem streljanju na šoli v Beogradu pa je policija skupaj z ostalimi pristojnimi po Jušićevih besedah prilagodila tudi varnost na šolah. Jesen je medtem zaznamovala že omenjena ponovna uvedba notranjega nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko, kar je, tako Jušić, spet terjalo reorganizacijo in prilagoditev dela.

Z opravljenimi nalogami je policija po prepričanju njenega generalnega direktorja dokazala, da se zna hitro in ustrezno odzvati ter je kos vsem varnostnim izzivom. Zahvalil se je vsem policistom in zaposlenim v policiji, ki predano opravljajo svoje delo, v imenu policije pa tudi prebivalcem za podporo, zaupanje in sodelovanje.

"Le z medsebojnim zaupanjem in podporo lahko ustvarimo varnejše okolje," je prepričan Jušić, ki zagotavlja, da je Slovenija še naprej varna država.

STA; M. K.