Kje bomo lahko silvestrovali na prostem?

31.12.2023 | 12:00

Za najdaljšo noč je med drugim vse pripravljeno na novomeškem Glavnem trgu, kjer so se tako zabavali že minule dni (Foto: Jaša Pelko) ...

... in na ribniškem gradu. (Foto: Občina Ribnica).

Še nekaj ur nas loči od novega leta. Eni ga bodo pričakali doma, na ulici s sosedi ..., drugi pa na kakšnem silvestrovanju na prostem. In kam se lahko odpravite odštevati ure oz. minute do leta 2024 na našem koncu Slovenije?

V Novem mestu bo veselo, saj bodo v novo leto vstopili v družbi najbolj poslušane glasbene izvajalke v Sloveniji - Nine Pušlar. Po besedah vodje prireditve Advent Novo mesto Domna Bohteta se je lani silvestrovanja na Glavnem trgu udeležilo približno 3000 obiskovalcev, leto pa glede na še bolj toplo vreme pričakuje tudi do 3500 obiskovalcev. Pred Nino Pušlar bo sicer na oder že ob 21. uri stopil Generator, po polnoči pa še Manouche. Ognjemeta tudi letos ne bo.

V Brežicah po dopoldanskem otroškem silvestrovanju v starem mestnem jedru. tja spet vabijo ob 21. uri. Začeli bodo z zabavo z DJ Tajem. Ko bo DJ ogrel temperaturo, pa sledi vrhunec večera z lokalno zasedbo The Rafters, ki jo vodi Brežičan – vsestranski, talentirani Robert Petan.

Da so otroci obeležili vstop v novo leto, so že dopoldne poskrbeli tudi v Kočevju, kjer bodo večer s svojim nastopom popestrili Fortissimo, domača ribniško-kočevska zasedba. Fantje pravijo, da se dobro znajdejo, ko gre za preigravanje slovenskih rock in pop-rock uspesnic, Yu-Rock, narodnozabavnih ... Nocoj bodo začeli ob 22. uri.

Silvestrovanje z glasbeno skupino K- Rocks pa od 22. ure dalje vabi tudi na grad Ribnica.

Kjerkoli že boste preživeli nocojšnje odštevanje do leta 2024, vam uredništvo Dolenjskega lista želi SREČNO NOVO LETO!

M. K.