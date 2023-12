OŠ Šmarjeta: Bo ravnateljica Tadeja Molan Žinko?

31.12.2023 | 11:30

OŠ Šmarjeta (Foto: arhiv DL)

Šmarjeta - Vse kaže, da bodo na ponovljenem drugem razpisu za mesto ravnateljice OŠ Šmarjeta le prišli do novega vodstva. V. d. ravnateljica Lea Povše Škoda nam imena, ki ga je izbral Svet zavoda OŠ, sicer ni razkrila. Povedala je, da je Svet zavoda o novi ravnateljici odločal 13. decembra.

»Mnenje o izbiri kandidatke je bilo poslano ministru; njegov odgovor pričakujemo sredi januarja, kar pomeni, da bi novo vodstvo lahko dobili s 1. februarjem prihodnje leto. Ker je mnenje ministra ključno za uradno zaključitev postopka imenovanja novega ravnatelja, drugih informacij še ne bomo dajali,« je povedala.

Kot nam je uspelo neuradno izvedeti, je Svet zavoda izglasoval Tadejo Molan Žinko iz Artič, zdajšnjo pomočnico ravnateljice, ki na šmarješki šoli poučuje že vrsto let, in sicer glasbo, je pa tudi zborovodkinja. Tadeja Molan Žinko, ki je edina kandidatka s šmarješke šole, naj bi predhodno dobila večinsko podporo zaposlenih v šoli in vrtcu (menda glas več kot Jožica Hrovat iz Novega mesta), svet staršev je pozitivno mnenje podal Hrovatovi, občinski svet v imenu ustanovitelja zavoda pa je pozitivno mnenje podal vsem šestim kandidatkam, ki so se javile na razpis in so izpolnjevale zahtevane pogoje.

