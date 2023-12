FOTO: Močnejši potres pri Zenici stresel tudi Belo krajino in Dolenjsko

31.12.2023 | 08:20

Posledice potresa blizu epicentra (Foto: FB Nezvir Pivić)

FB Nezvir Pivić

Sinoči ob 21.43 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili močnejši potres v bližini Zenice (Bosna in Hercegovina). Po podatkih Evropsko-Sredozemskega seizmološkega centra (CSEM) je imel magnitudo 4,7.



Po prvih podatkih so potres čutili tudi tudi posamezni prebivalci v jugovzhodni Sloveniji. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa v Sloveniji ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici, so sporočili iz Agencije RS za okolje, Urada za seizmologijo.

Na območju potresa so bile po podatkih lokalnih oblasti poškodovane štiri osebe, dve ostajata v bolnišnici. Poškodovanih je bilo več hiš.

Z nekaj hiš na prizadetem območju se je po besedah vodje tamkajšnjega kantona Nezirja Pivića odkrušil omet, na eno od cest pa se je vsul plaz. Na terenu naj bi bile pristojne službe, ki spremljajo stanje.

Nekaj minut po potresu, ki je območje stresel ob 21.43, je v naselju Nemila pa tudi v nekaterih delih Zenice zmanjkalo elektrike. Glede na prve informacije je bilo središče potresa 10 kilometrov severozahodno od Zenice, na globini osem kilometrov.

Tresenje tal so čutili tudi v Sarajevu, Tuzli in drugih mestih v BiH. Prav tako so potres občutili v Srbiji in Hrvaškem.

Pogorel zabojnik

Davi ob 4.33 je na Lokvahpri Črnomlju gorel komunalni zabojnik. Gasilci PGD Črnomelj so požar pogasili. Zabojnik pa je uničen, poroča regijski center za obveščanje.

M. K.