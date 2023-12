FOTO: Joker Out razgrel Novomeščan(k)e

30.12.2023 | 13:30

Novo mesto - Decembrske prireditve v okviru Adventa Novo mesto se na Glavnem trgu hkrati z letom bližajo koncu.

Sinoči so Novomeščane v središču mesta zabavali Kokosy in Joker Out, danes pridejo na vrsto še Dan D in MRFY. Ob 19. uri se bo vse skupaj začelo.

Novomeščani pa bodo, kot smo že poročali, na Glavnem trgu jutri zvečer silvestrovali z Generatorjem, Nino Pušlar in po polnoči še s skupino Manouche.

Ognjemeta tudi letos ne bo, upamo, da tudi petard čim manj. Ne prvega ne drugega obiskovalci verjetno ne bodo pogrešali.

M. K.

Foto: Jaša Pelko

