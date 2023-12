FOTO: Praznična tržnica na plac

30.12.2023 | 10:00

Šentjernejski oktet v prazničnem vzdušju

Nejc Rumpret na stojnici Kmetije Karlovček

Šentjernej - Šentjernej Občina Šentjernej je poskrbela, da je bilo v preteklih prazničnih decembrskih dneh prijetno in pestro vzdušje tudi v njihovem občinskem središču.

Na plac (Trg Gorjanskega bataljona) so organizirali praznično tržnico na plac in sicer tako za božični kot novoletni konec tedna, ob petkih in sobotah popoldne. Poleg praznične ponudbe, za katero so poskrbele domače kmetije (Karlovček, Krhin …), Kartuzija Pleterje, vinogradništvo in trsničarstvo Martinčič (na sliki aktualna cvičkova princesa Martinčič), Društvo kmetic Šentjernej, čebelarsko društvo, Arret Wines, Vrtec Čebelica in mnogi drugi, je zraven potekal kulturni program z glasbenimi nastopi za različne okuse. Med drugim so se predstavili Anja Ruperčič (Annia), Fantje z vasi, Šentjernejski oktet, MePZ Ajda Orehovica idr.

Zadnji dan tržnice bo potekal še danes popoldne od 17. do 21. ure. Predstavili se bodo ponudniki: Zidanca Slovenec, NK Šentjernej, ČD Šentjernej, Društvo kmetic Šentjernej, Liga bar, Gartlc, Martinčič d.o.o. in Jan Strle s.p.

Ponudbo na stojnicah bodo z nastopi popestrili: Borut Antončič - Bort Ross in ZD Vrhpolje, ki bo zaigralo predstavo Mojca Pokrajculja.

L. M., foto: Emil Turk

