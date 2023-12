Črna gradnja: Lovci gradili brez dovoljenja

30.12.2023

Stojan Vojnovič (Foto: R. N.)

Bodo morali šentrupertski lovci lovski dom porušiti? (Foto: R. N.)

Šentrupert - V uredništvo Dolenjskega lista smo nedavno prejeli anonimno prijavo, da je lovski dom, ki so ga postavili šentrupertski lovci, črna gradnja. »Po naših neuradnih, a zanesljivih virih Lovska družina (LD) Šentrupert nima gradbenega dovoljenja za objekt, ki so ga postavili na območju, ki je po občinskem zazidalnem načrtu nezazidljivo. Še več, lovska družina nima soglasja za priključitev elektrike, nima komunalnega soglasja niti soglasja Agencije Republike Slovenije za okolje, ker objekt stoji na potencialno poplavnem območju,« piše v anonimni prijavi, ki je bila poslana tudi na ministrstvo za naravne vire in prostor.

Šli smo po sledeh zapisanega, zadevo smo preverili pri pristojnem inšpektoratu in na občini. Zakaj so se lotili gradnje brez ustreznega dovoljenja, pa smo povprašali starešino šentrupertskih lovcev Stojana Vojnoviča.

Gradbeni inšpektor ustavil gradnjo lovskega doma in zahteval njegovo odstranitev – Sprva predvidena postavitev kašče – Lovci se zdaj trudijo objekt legalizirati – Župan poudarja, da je vsako društvo odgovorno za svoje početje

Rok Nose