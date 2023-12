Novo mesto v pričakovanju vrhunca

29.12.2023 | 18:00

Tako na malem kot tudi na velikem odru na Glavnem trgu prevladujejo domače zasedbe. Na sliki Tretji kanu. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Še malo, pa bodo decembrske prireditve v okviru Adventa Novo mesto, ki trajajo že vse od prihoda Miklavža in prižiga lučk na Glavnem trgu, dosegle svoj vrhunec. Sinoči so Novomeščane v središču mesta zabavali Modrijani, nocoj jih bodo Kokosy in Joker Out, jutri Dan D in MRFY. Novomeščani bodo na Glavnem trgu silvestrovali z Generatorjem, Nino Pušlar in po polnoči s skupino Manouche. Ognjemeta tudi letos ne bo.

Od 5. decembra se je na malem in velikem odru zvrstilo kar nekaj glasbenikov, večinoma domačih in kakovostnih, pa tudi ljubiteljskih kulturnih plesnih in glasbenih društev. Med njimi so bili tudi Krt, jezni mladenič iz Dolenjskih Toplic, pa udarni šentjernejski rokerski trio Ember, Tretji kanu, Hamo, Masaya in Vazz pa Kvatropirci.

Čeprav niso nastopili vsi, ki v deželi pod Gorjanci kaj veljajo, smo se lahko ponovno prepričali, da na naših koncih dobre muzike ne manjka.

I. V.

