Solidarnost tudi letos poskrbela za Božičkov vlak

29.12.2023 | 13:00

Fotografije: ZDSS – Solidarnost

Zveza delavskih sindikatov Slovenije - Solidarnost in v njo povezani sindikati podjetij so že sedemnajsto leto v predbožičem času organizirali za otroke svojih članic in članov tradicionalni »Božičkov vlak«.

Tokratni vlak je otroke, mlajše od 10 let, v soboto zjutraj odpeljal iz Novega mesta, iz Bršljina, s postanki v Birčni vasi, Uršnih selih in Semiču do Črnomlja. 325 otrok v spremstvu mamic, očetov, babic in dedkov je popolnoma napolnilo dve novi garnituri Stadler. Skupaj je bilo na »Božičkovem vlaku« skoraj 600 oseb.

Otroci so si v Kulturnem domu v Črnomlju ogledali otroško gledališko predstavo »Kako diši sreča?«, ki jo je zanje pripravilo Gledališče Pravljičarna. Med in po predstavi je otroke zabaval Jernej Drofenik – čarodej Mac ter nato v spremstvu Božička spremljal otroke tudi na »Božičkovem vlaku« nazaj do Novega mesta. Seveda je Božiček s pomočjo svojih pomočnikov na vlaku med vožnjo obdaril vse otroke z lepimi darili, so sporočili iz Solidarnosti.

Na končni postaji v Bršljinu se je Božiček še skoraj eno uro družil z otroki, z njim so se slikali, mu izrekli božiče želje, izročili pisma in risbice in si na tak način pričarali nepozabne trenutke otroškega veselja in sreče, so še zapisali.

M. K.

Galerija