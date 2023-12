Albina Tošeska: Humanitarka z veliko začetnico

29.12.2023 | 12:00

Darko Zevnik, svetnik DS, Mojca Stopar Zevnik, predsednica OZRK Metlika, Albina Tošeska in Zalka Klemenčič

Ljubljana/Metlika - Dolgoletna prostovoljka Rdečega križa Metlika Albina Tošeska, ki se izkazuje kot vsestranska udeleženka na številnih področjih javnega življenja, je prejela plaketo državnega sveta za več kot 70-letno humanitarno poslanstvo.

Kot osemletna deklica je postala članica podmladka Rdečega križa v metliški osnovni šoli in ostaja njegova predana prostovoljka vse do danes. Zalka Klemenčič, sekretarka OZRK Metlika, jo pozna tudi kot članico Literarnega kluba Metlika, v katerem je sodelovala v natečaju Lepota besede. Njene pesmi so bile objavljene v pesniških zbornikih Potovanje srca, leta 2005 je izdala tudi lastno pesniško zbirko. Že nekaj let s svojimi prispevki, predvsem pesmimi, soustvarja Žumberački izvor, glasilo Društva Žumberčanov in prijateljev Žumberka Metlika. Poleg tega je navdušena planinka in dolgoletna članica Planinske zveze Slovenije, ki svoje doživljanje lepot gora preliva v pesmi. Te objavlja v Planinskem vestniku PZ Slovenije in v slovenščini v Planinarskem vjestniku Hrvaške. Domoljubne pesmi je delila v Svobodni besedi.

