Pred rokometaši Krke pestra tudi evropska pomlad; Skoko zadovoljen

29.12.2023 | 08:40

Fotografije: Gašper Simonič

Novo mesto - Potem ko so rokometaši Krke odigrali zadnjo ligaško tekmo v tem letu in na zmagovit način zaključili jesenski del tekmovanja, so zdaj sredi nekajdnevnega zasluženega počitka. Trener Mirko Skoko je z dosežkom svojih varovancev zadovoljen, saj mu je v dosedanjem delu tekmovanja uspelo slediti zastavljenim ciljem.

»Z jesenskim delom sem zelo zadovoljen. V evropskem pokalu smo se uvrstili v osmino finala, kjer nas čakata dve tekmi z Slobodo iz Tuzle, prav tako smo se uvrstili med osem najboljših ekip v pokalu Slovenije. Kdo bo naš nasprotnik, bomo izvedeli šele po novem letu, ko bo na Rokometni zvezi izveden žreb parov. Kar pa se državnega prvenstva tiče, pa smo trenutno na četrtem mestu, kar je bil tudi cilj pred začetkom sezone. Seveda pa moram poudariti, da do sedaj na srečo nismo imeli v ekipi večjih poškodb in upam, da tako ostane do konca sezone. Če potegnem črto pod prvi del sezone, lahko rečem, da v evropskih tekmah do sedaj nismo izgubili niti ene tekme, v slovenskem pokalu smo odigrali suvereno,« trenutno stanje na vseh treh tekmovanjih, kjer klubske barve zastopa MRK Krka, ocenjuje Skoko.

Kot še dodaja, bo pestra tudi evropska pomlad: »V evropskem pokalu smo dobili tekmeca iz Tuzle. Gre za kvalitetno ekipo z velikim proračunom in dobrimi igralci, a sem prepričan, da če bomo odigrali korektno in če bomo dali svoj maksimum, se lahko nadejamo napredovanja.«

Sicer pa bo članska ekipa s treningi začela 8. januarja. Trener Skoko v začetku naslednjega meseca z ekipo predvideva še tridnevne priprave ter upa, da bodo formo iz zadnjih tekem prenesli v spomladanski del sezone.

M. K.