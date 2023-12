Zveza za Dolenjsko h Gibanju Svoboda

28.12.2023 | 13:30

Mestni svet na rotovžu (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Zveza za Dolenjsko je na kongresu sprejela odločitev, da se s 1. 1. 2024 pridruži Gibanju Svoboda. Tako bo Zveza za Dolenjsko prenehala obstajati, kar pomeni tudi vstop občinskega svetnika Andreja Kastrevca v svetniško skupino Gibanja Svoboda.

S tem bo svetniška skupina Gibanja Svoboda postala druga največja skupina v novomeškem občinskem svetu, imela bo šest svetnikov in svetnic.

''V procesu delovanja političnih strank na lokalnem kot državnem nivoju smo v Novem mestu prepoznali podobna stališča in prioritete tako v lokalni stranki Zveza za Dolenjsko kot tudi v največji vladni stranki Gibanje Svoboda. Imamo zelo podobne poglede na politike različnih področij na lokalni in nacionalni ravni,'' so danes sporočili iz (kmalu torej nekdanje) Zveze za Dolenjsko.

Med (skupnimi) strateški cilji na regionalni ravni omenjajo izboljšanje prometne infrastrukture tako na občinskih kot državnih cestah, pospešeno gradnjo zahodne novomeške obvoznice s mostom v Srebrničah in šmihelsko obvoznico, pa tudi ustanovitev javne univerze v Novem mestu, saj je to ''mestna občina z eno izmed najbolj razvitih gospodarskih infrastruktur v Sloveniji.''

V Zvezi za Dolenjsko so prepričani, da bodo s pridružitvijo Gibanju Svoboda lažje in hitreje dosegali svoje cilje.

M. K.