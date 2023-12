Mladoletniku zasegli petarde; tihotapec s 17 migranti v tovornjaku podrl zapornico

28.12.2023 | 10:00

Uporaba pirotehnike je te dni že dovoljena, ampak a je res potrebna?

Včeraj nekaj pred 16. uro so bili policisti PP Dolenjske Toplice obveščeni o motečem pokanju petard v Vavti vasi. Takoj so se odzvali, danes poročajo s PU Novo mesto, in v bližini šole izsledili mladoletnika, ki je imel pri sebi več kot 50 prepovedanih petard. Petarde so mu zasegli in o kršitvi mladoletnika obvestili starše. Zaradi kršitve določil Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih bodo uvedli postopek o prekršku.

Vlomi in tatvine

Med 7. in 9. uro je včeraj z železniške postaje v Črnomlju nekdo ukradel kolo črno oranžne barve in lastnico oškodoval za okoli 300 evrov.

Na parkirnem prostoru v Žlebeju na območju Novega mesta je neznanec vlomil v osebni avtomobil in iz denarnice izmaknil denar. Lastnik ocenjuje, da je z vlomom in tatvino oškodovan za 4.000 evrov.

Na Šukljetovi ulici v Novem mestu je med 5. 12. in 27. 12. nekdo vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Prijeli tihotapca, ki je prevažal 17 državljanov Kitajske

Na mejni prehod Obrežje je okoli 23. ure na vstopno stezo pripeljal voznik tovornega vozila bosanskih registrskih oznak. Brez ustavljanja je trčil v zapornico in nadaljeval vožnjo v notranjost države. O pobeglem vozniku so bile takoj obveščene patrulje na terenu in policisti so ga v Mokricah ustavili in prijeli. 41-letni državljan Bosne in Hercegovine je v tovornem vozilu prevažal 17 državljanov Kitajske, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. 41-letnemu tihotapcu so odvzeli prostost, ga pridržali in zasegli tovorno vozilo. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Kitajske še potekajo.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Obrežje, Nova vas pri Mokricah, Brežice, Rakovec, Šentlenart, Mala Dolina) prijeli 73 državljanov Sirije, 15 Afganistana, 12 Maroka, deset Somalije, osem Rusije, sedem Bangladeša, šest Alžirije, pet državljanov Turčije in Nepala, štiri državljane Indije, tri iz Pakistana in dva državljana Irana. Na obočju PP Črnomelj (Podklanec, Žuniči) so prijeli 14 državljanov Sirije in na območju PP Metlika (Rakovec) 30 državljanov Sirije, pet državljanov Egipta in tri državljane Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so posredovali v 97 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 266 klicev. Obravnavali so 13 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda in v Sevnici zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 20-ih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.