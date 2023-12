Ministrstvo odpravilo odločbo o odvzemu goveda pri Krškem

4h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Jožko

Sveta butalska preproščina ! Ministrstvo za kmetijstvo, ki je pristojno odločati okoli pravilno postavljenih "vejic in ločil", je preverilo ustreznost postavljenih "vejic in ločil" in ugotovilo: da je zaradi prve nepravilno postavljene "vejice ... ": ugodilo pritožbi kmeta in potrdilo pritožbi ... druga nepravilno postavljena "vejica..." je pogojevala odločitvi, da je inšpektorica zagrešila hude(!) kršitve zakona o upravnem postopku. Nepravilno in po butalsko, so tudi postavljene "vejice in ločila" pri pisanju zapisnika pri odvzemu živali. "Vejice in ločila" mankajo v veliki meri pri tem, da ni navedeno v kakšnem stanju so bile živali v času odvzema. Itd ... Zaradi odločno prevelikega števila izpuščenih "vejic in ločil", je ministrstvo odločilo, da se mora izvesti ponoven postopek, kjer naj se vse te "vejice in ločila" postavi na točno za to predvideno mesto in v tem smislu v poduk in strogo upoštevanje naslednjič pri odvzemu živali , izogibati se stila dela butalskega kovača, sicer se bo vaja v pravilnem postavljanju "vejic in ločil", v vsakem primeru, ponovila.... !!! Jasno ?! :-))