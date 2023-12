Borut Pahor: Imamo različna mnenja, različna stališča in to nas bogati

27.12.2023 | 17:00

Osrednji govornik je bil Borut Pahor. (Fotografije: MO Krško)

Krško - Ob dnevu samostojnosti in enotnosti je sinoči v Kulturnem domu Krško potekala osrednja posavska slovesnost s koncertom Simfoničnega orkestra Glasbene šole Krško z gosti.

Ob prazničnem dnevu se je slavnostni govornik Borut Pahor ozrl na dogodke izpred 33 let in ob tem poudaril, da enotnost in nastala čez noč: »Bila je posledica čudovitega dialoga. V tem dialogu ni bilo vselej postlano mehko, dostikrat so padale tudi trde besede, dostikrat so bile smešne, tragikomične – vsega tega je bilo zelo veliko. Dostikrat smo se v skupščini smejali, tudi eden drugemu, se čudili, vendar je tekel dialog in javnost ga je spremljala. Čutiti je bilo neko odgovornost, da se ne stori ali reče karkoli, kar bi ogrozilo nekaj, kar je usodnega pomena za odločilne korake. In to je občutek vzajemne odvisnosti.« Ko se danes sprašujemo po usodnih odločitvah, ki nas nemara čakajo v prihodnje, moramo to vzeti v ozir, je nadaljeval nekdanji predsednik Republike Slovenije: »Imamo različna mnenja, imamo različna stališča in to nas bogati. Tisto, kar nas na nek način varuje pred tem, da bomo kljub tej različnosti dosegali enotnost v ključnih trenutkih, je dialog in je sodelovanje.«

Župan Mestne občine Krško Janez Kerin je v pozdravnem nagovoru, kot so zapisali v občinskem sporočilu za javnost, poudaril, naj ne pozabimo, da še zdaleč ni samoumevno, da živimo svobodno in v miru: »Na to nas vsakodnevno opozarjajo novice o vojni v Ukrajini, na Bližnjem vzhodu, o strelskem pokolu na univerzi v Pragi … Kljub temu pa sem prepričan, da lahko z medsebojnim spoštovanjem, sodelovanjem in solidarnostjo, v prihodnje dosežemo in uresničimo veliko začrtanih poti, veliko naših sanj. Te so vedno dovoljene in nihče nam jih ne more vzeti.« Ob koncu svojega nagovora se je navezal še na naslov knjige slavnostnega govornika Boruta Pahorja Zmaga je začetek. »Pred 33 leti smo kot narod zmagali in bili na začetku nove poti. Na tej poti smo doživeli veliko zmag, veliko novih začetkov.«

Slovesnost so s svojim prihodom počastili tudi praporščaki posavskih združenj veteranov vojne za Slovenijo Posavje, Policijskega veteranskega društva Sever Posavje, območnih združenj slovenskih častnikov ter združenj borcev za vrednote NOB.

S koncertom so praznični večer, ki sta ga povezovala Luka Bregar in Marjana Grčman, zaključili člani Simfoničnega orkestra Glasbene šole Krško pod vodstvom Petra Gabriča z gosti – Vokalno skupino GLOSS, Otroškim pevskim zborom Osnovne šole Koprivnica, citrarko Jasmino Levičar, Tonijem Sotoškom in Mitjo Ferencem.

M. K.



