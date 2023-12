Kronika podaljšanega vikenda: nesreče, alkohol, ogenj, tihotapci in vlomi

Ponedeljkova nesreča motorista pri Žadovinku. (Fotografiji: PGE Krško)

V ponedeljek nekaj pred 13. uro se je, kot smo poročali, zgodila prometna nesreča pri Žadovinku na območju Krškega. Zanjo je odgovoren 34-letni voznik osebnega avtomobila znamke BMW, ki je zaradi nepravilnega prehitevanja trčil v 48-letnega motorista, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. Hudo poškodovanega motorista so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo zoper povzročitelja nesreče na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Povzročiteljica nesreče brez vozniškega dovoljenja

Policisti PP Novo mesto so bili v petek nekaj pred 14. uro obveščeni o prometni nesreči na Jakčevi ulici v Novem mestu. Opravili so ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovorna 46-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zaradi prekratke varnostne razdalje trčila v avtomobil 37-letne voznice. 37-letnica in dva potnika v njenem vozilu so se v nesreči lažje poškodovali. Policisti so še ugotovili, da povzročiteljica nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so ji avtomobil zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Povzročiteljica pod vplivom alkohola

V soboto nekaj pred 18. uro sta trčila osebna avtomobila na Topliški cesti v Novem mestu. Policisti so ugotovili, da je za nesrečo odgovorna 36-letna voznica, ki je zaradi nepravilnega premika trčila v avtomobil 18-letnega voznika. V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so še ugotovili, da je povzročiteljica vozila pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imela 0,83 miligrama alkohola. Odvzeli so ji vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Voznik z 2,1 promila alkohola

V noči na soboto so policisti v Brežicah zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da ima 53-letni kršitelj v litru izdihanega zraka 1,02 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje, mu odvzeli vozniško dovoljenje in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijana in brez vozniških

Policisti PP Sevnica so v soboto nekaj pred 16. uro kontrolirali voznika osebnega avtomobila VW golf. Ugotovili so, da 30-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,83 miligrama alkohola. Tehnično nepopoln in neregistriran avtomobil so mu zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V noči na torek so v Dobovi zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila znamke BMW. 45-letni voznik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,82 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Prehitra je zletela s ceste

V soboto nekaj po 22. uri se je zgodila prometna nesreča na cesti med Mirno Pečjo in Globodolom. 20-letna voznica osebnega avtomobila je zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom in zapeljala s ceste. Lažje poškodovano so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti ji bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Huje poškodovana

Policisti PP Novo mesto so bili v noči na nedeljo obveščeni o prometni nesreči pri Selu pri Zagorici. Ugotovili so, da je 25-letna voznica osebnega avtomobila zaradi prevlike hitrosti izgubila oblast nad vozilom in zapeljala s ceste. Povzročiteljico, ki se je v nesreči hudo poškodovala, so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine policisti še preverjajo.

Povzročitelj nesreče z 2,2 promila alkohola

Prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov na cesti med Dragatušem in Vinico se je zgodila v noči na nedeljo. Policisti PP Črnomelj so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 37-letni voznik, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča trčil v avtomobil 20-letnega voznika, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. Oba voznika sta se lažje poškodovala. Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 1,04 miligrama alkohola.

Z 2,1 promila trčil v drevo

V noči na nedeljo je na cesti med Mirno Pečjo in Biško vasjo 45-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja in je v vozilu prevažal tudi sopotnico, je imel v litru izdihanega zraka 1,02 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli, 45-letnika pa bodo ovadili zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Huje poškodovan voznik traktorja

V nedeljo nekaj po 17. uri so bili policisti obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo hudo poškodovanega moškega, ki naj bi se poškodoval v prometni nesreči. Policisti PP Šentjernej so zbrali obvestila in ugotovili, da se je nesreča zgodila v Velikih Poljanah, kjer je 63-letni voznik traktorja izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v ograjo ter se prevrnil. Okoliščine še preiskujejo.

Pijan odvzel prednost

Včeraj popoldne se je zgodila prometna nesreča v Šentjerneju. Do trčenja dveh vozil je prišlo, ko je 63-letni voznik osebnega avtomobila v križišču odvzel prednost 45-letni voznici. Povzročitelju nesreče, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,36 miligrama alkohola, so policisti zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Požara

Požar na Kalcah (Fotogrfiji: PGE Krško)

V noči na nedeljo je zagorelo v stanovanju v Črnomlju. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je do požara prišlo zaradi pregretja olja na štedilniku, ogenj pa je zajel več kuhinjskih elementov. Požar so gasilci omejili in pogasili. Lastnika, ki se je med začetnim gašenjem poškodoval po rokah, so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Nastalo je za okoli 3.000 evrov premoženjske škode. Policisti bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

V ponedeljek zvečer je v kraju Kalce na območju Krškega zagorela, kot smo s fotografijami že poročali, počitniška hiša. Poškodovan ni bil nihče, ogenj se je razširil na celotni objekt, nastalo je za okoli 30.000 evrov premoženjske škode. Po prvih ugotovitvah kriminalistov in policistov je zagorelo v bližini peči na trda goriva, ogenj pa se je iz dimne tuljave razširil na ostrešje objekta. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Vlomil v prodajalno s pirotehniko

V nedeljo okoli 20. ure je policiste uslužbenec zasebno varnostne službe obvestil, da na Ljubljanski cesti v Novem mestu zadržuje vlomilca, ki je vlomil v zabojnik s pirotehničnimi izdelki. Policisti so ugotovili, da gre za 25-letnega osumljenca iz Brezja. Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Osumljenca bodo zaradi kaznivega dejanja velike tatvine ovadili na pristojno tožilstvo.

Vlomi in tatvine

V občini Mokronog Trebelno je v petek nekdo s strehe objekta potrgal okoli osem metrov bakrenih žlebov.

V Srednjih Laknicah na območju PP Trebnje je v noči na petek nekdo iz odklenjenega hleva ukradel 11 kokoši in petelina.

Med 20. 12. in 21. 12. je na Knezovi ulici v Novem mestu neznanec skozi kletno okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za 3.000 evrov škode.

Med 21. 12. in 22. 12. je v kraju Vrbovce na območju PP Šentjernej nekdo vlomil v dve počitniški hiši. Iz ene ni ničesar odnesel, iz druge pa več predmetov in lastnika oškodoval za okoli 1.600 evrov.

V Stranski vasi je v petek med 16. in 18. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev, skozi vhodna vrata vlomil v hišo in ukradel zlat nakit. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za okoli 2.000 evrov.

V petek okoli 20.30 so bili policisti obveščeni o drzni tatvini na parkirnem prostoru na Seidlovi cesti v Novem mestu. Na parkirni prostor se je z vozilom pripeljala oškodovanka. Ko je vozilo ustavila, je pristopil neznanec, odprl vrata in s prednjega sedeža odtujil torbico z dokumenti, denarjem in osebnimi predmeti in pobegnil. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Dva nasilneža vklenili in pridržali

V petek nekaj po 21. uri so policisti PP Novo mesto posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru v Brezju. Ugotovili so, da se je pijan 30-letni kršitelj grdo vedel do mame, jo žalil in poniževal in razbijal po vratih. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

V noči na petek pa je v naselju Kerinov Grm na območju PP Krško pijan kršitelj razbijal inventar v stanovanjski hiši in udaril partnerko. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga pridržali. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

Prijeli 14 tihotapcev, ki so prevažali 79 tujcev

V petek okoli 11. ure so policisti na avtocesti iz smeri Obrežja proti Brežicam ustavljali voznika osebnega avtomobila Volkswagen caddy nemških registrskih oznak. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo in peljal tudi 200 km/h. Policisti so z več službenimi vozili pri izvozu za Dobruško vas nevarnega voznika ustavili. Ugotovili so, da gre za 36-letnega državljana Iraka, ki je v vozilu prevažal osem državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo.

V soboto zvečer so pri Sevnici ustavili osebni avtomobil Škoda kamiq slovaških registrskih oznak. 48-letni državljan Belorusije je prevažal tri državljane Turčije.

Prav tako v soboto so pri Sevnici kontrolirali voznika osebnega avtomobila Seat tarraco avstrijskih registrskih oznak. 46-letni državljan Ukrajine je prevažal dva državljana Turčije.

V noči na nedeljo so na območju Obrežja ustavljali voznika osebnega avtomobila znamke Mazda 5. Kršitelj znakov policistov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval vožnjo proti Novi vasi, kjer je ustavil in peš zbežal. Ker vozila ni pravilno zavaroval, je zapeljalo v obcestni jarek. Policisti so pobeglega 29-letnega državljana Gruzije izsledili in prijeli. Ugotovili so, da je prevažal devet državljanov Turčije.

V nedeljo popoldne so v Župelevcu ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen touran srbskih registrskih oznak. 23-letni državljan Moldavije je prevažal šest državljanov Kitajske.

Na Obrežju so v nedeljo okoli 21. ure ustavili voznika osebnega avtomobila Peugeot 307 romunskih registrskih oznak. 22-letni državljan Romunije in 24-letni sopotnik sta prevažala dva državljana Turčije.

Prav tako na Obrežju so v nedeljo zvečer kontrolirali voznika osebnega avtomobila Volkswagen passat romunskih registrskih oznak. 25-letni državljan Romunije je v vozilu prevažal šest državljanov Turčije.

V noči na ponedeljek so v Drašičih na območju Metlike ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen taigo italijanskih registrskih oznak. 54-letni državljan Latvije je prevažal devet državljanov Turčije.

Na Obrežju so v noči na ponedeljek kontrolirali voznika osebnega avtomobila Volkswagen golf ukrajinskih registrskih oznak. 32-letni državljan Ukrajine je prevažal šest državljanov Turčije.

V ponedeljek popoldne so policisti v Brežicah ustavili voznika osebnega avtomobila Vokswagen Troc, ki sprva ni upošteval znakov in je nadaljeval z vožnjo. 27-letna državljanka Srbije in 21-letni sopotnik iz Srbije sta prevažala štiri državljane Turčije.

V Dobovi so v ponedeljek zvečer kontrolirali voznika osebnega avtomobila Fiat punto registrskih oznak Črne gore. 39-letni državljan Turčije je prevažal osem državljanov Turčije.

V minuli noči na so v Jesenicah ustavili voznika kombija registrskih oznak Bosne in Hercegovine, ki sprva ni upošteval znakov in je nadaljeval vožnjo. 38-letni državljan Bosne in Hercegovine je v kombiju prevažal 16 državljanov Sirije.

Tihotapcem so policisti odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vozila. S kazenskimi ovadbami so jih privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega med 22. 12. in 27. 12. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Slovenska vas, Loče, Trnje, Čatež ob Savi, Rakovec, Kapele, Mihalovec, Podgračeno, Perišče, Črnc, Slogonsko, Velika Dolinam Ribnica, Jereslavec) prijeli 196 državljanov Sirije, 139 Afganistana, 54 Maroka, 18 Somalije in Bangladeša, 11 Nepala, deset državljanov Rusije, Mongolije in Pakistana, devet državljanov Šrilanke, osem Irana, sedem državljanov Konga in Alžirije, šest državljanov Turčije in Eritreje, štiri državljane Burundija, dva državljana Nigerije in Kameruna in po enega državljana Etiopije, Armenije, Gvineje, Jordanije, Iraka in Kitajske. Na območju PP Črnomelj (Žuniči, Miliči, Dragatuš, Preloka, Sečje selo, Hrast pri Vinici, Kanižarica) so prijeli 123 državljanov Sirije, 11 Maroka, osem Egipta, pet Afganistana, dva državljana Turčije in državljana Iraka ter na območju PP Metlika (Metlika, Božakovo, Rosalnice, Rakovec) 42 državljanov Sirije.

Vikend in prazniki v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 22. 12. in 27. 12. posredovali v 393. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 1049 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče s hudimi telesnimi poškodbami, pet nesreč, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 38 prometnih nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 75. kršitev javnega reda in miru in dva kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, nasilja v družini, poškodovanja tuje stvari, ponarejanja dokumentov, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešanih oseb, požara, sprožitev signalno varnostnih naprav in nezakonitih prehodov državne meje.

