Pobudniki domačini: V Beli Cerkvi kmalu obrtna cona

27.12.2023 | 15:30

Občinski svet Občine Šmarješke Toplice (Foto: arhiv DL; L. M.)

Bela Cerkev - V Beli Cerkvi bo kmalu nastala nova manjša obrtna cona. Z občinskim prostorskim načrtom je bilo to območje za pozidavo predvideno že leta 2012, z odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za poslovno-storitveno območje v Beli Cerkvi, ki so ga nedavno sprejeli šmarješki občinski svetniki, pa bo to tudi res mogoče. Gre za nekaj več kot 1,4 hektarja veliko in dobro dostopno območje na vzhodnem delu Bele Cerkve, severno od avtoceste na relaciji Kronovo–Dobruška vas, ob lokalni cesti od vasi do nekdanje Bregarjeve picerije, kjer je v naravi travnik.

Naložbeniki, ki so svojo dejavnost začeli doma, pa je prerasla te okvire, bi radi ostali v domačem kraju. Z novo cono bodo tako ustvarili razmere, da bodo nova delovna mesta lahko ustvarjali v domačem kraju.

Pobudniki za cono so trije domači podjetniki – OPPN Bela Cerkev – vzhod predvidoma sprejet še ta teden – Predvidene so centralne dejavnosti, stanovanjski objekti pa zaradi avtoceste ne – V prihodnosti v Beli Cerkvi tudi oddelek vrtca?

L. Markelj