Davi potres pri Novem mestu; dimniški požar (foto)

27.12.2023 | 07:00

Včerajšnje posredovanje ob dimniškem požaru (Fotografije: PGD Obrežje)

Davi ob 5.01 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,1 v bližini Novega mesta, 51 km jugovzhodno od Ljubljane.



Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Mirne Peči, Velikega Kala, Trške Gore in okolice Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici, so sporočili iz Agencije RS za okolje, Urada za seizmologijo.

Dimniški požar

Včeraj ob 12.12 so se v naselju Perišče v občini Brežice v dimniku stanovanjskega objekta vnele saje. Gasilci PGD Velika Dolina in Obrežje požar pogasili, očistili dimniško tuljavo in opravili pregled objekta z termovizijsko kamero.

Gorela podrast

Ob 19.24 je ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorela podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini 1500 kvadratnih metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 13:00 do 15:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IND. CONA KANIŽARICA 1 GLAVNO STIKALO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CABLEX.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 11:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENCE, izvod 6. MARKLJEVA UL.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 6:00 do 8:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BETONAL;

- od 6:00 do 8:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP DOL. MEDVEDJE SELO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.