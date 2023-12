Na nov razpis stanovanjskega sklada še do konca tedna

27.12.2023 | 10:30

V Črnomlju denimo so na voljo stanovanja v stavbi v Ulici Moša Pijade 7. (Foto: SSSR)

Stanovanjski sklad RS je te dni objavil nov razpis za dodelitev najemnih stanovanj. V tokratnem razpisu sta na voljo 102 stanovanji v 17 krajih po Sloveniji, zbiranje prijav pa traja do vključno 29. decembra. Razpisni pogoji in dokumentacija so objavljeni na spletni strani sklada.

Stanovanja iz razpisa se nahajajo v Borovnici, na Jesenicah, v Mariboru, Kranju, Vipavi, Šmarju pri Jelšah, Ribnici, Lenartu, Sveti Ani, Radencih, Kočevju, Murski Soboti, Črnomlju, Slovenj Gradcu, Šmartnem pri Litiji, Brežicah in Ljubljani, so sporočili z ministrstva za solidarnostno prihodnost.

Ogledi stanovanj niso predvideni, izbor najemnikov pa bo predvidoma 28. marca prihodnje leto, je objavljeno na spletni strani sklada. Velikost stanovanj se giblje med 25 in 94 kvadratnimi metri, višina najemnine pa med 158 in 719 evri.

Kot so poudarili na ministrstvu, so z dokapitalizacijo stanovanjskega sklada omogočili znižanje višine najemnin v soseski Dolgi most. "Zaradi zagotovljenih javnih sredstev so najemnine za 50 kvadratnih metrov veliko stanovanje v soseski nižje za okoli 100 evrov mesečno. Stanovanja v soseski so zaradi dokapitalizacije sklada dostopnejša širšemu krogu prebivalcev," so navedli v sporočilu za javnost.

Ob tem so na ministrstvu napovedali, da bodo nadaljevali s politiko večanja dostopnosti javnih stanovanj in krepitvijo njihove gradnje, zato bodo tudi v prihodnjem letu dokapitalizirali stanovanjski sklad z dodatnimi sredstvi.

STA; M. K.