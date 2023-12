Zdravstveni dom Trebnje: Ponovno iščejo strokovnega vodjo

26.12.2023 | 11:00

Zdenko Šalda

Mateja Povhe

Trebnje - Zaradi dvomov o pravilnosti postopka imenovanja Zdenka Šalde za strokovnega vodjo Zdravstvenega doma (ZD) Trebnje je svet zavoda na zadnji seji sprejel sklep, s katerim direktorici nalaga, da izpelje nov razpis za zasedbo tega položaja. »Kar se dogaja, me ne preseneča. Očitno sem nekaterim trn v peti in zdaj iščejo luknje, da bi se me na vsak način znebili. Na kar se sklicujejo pri mojem imenovanju, je le ena formalnost,« je dogajanje za naš časopis komentiral Zdenko Šalda, ob tem pa zatrdil, da se bo na novi razpis znova prijavil.

Šalda je precej prahu dvignil tudi z odprtim pismom trebanjskim občinskim svetnikom. Napisal ga je, ker po njegovih besedah županja Trebnjega Mateja Povhe sistematično blokira informacije, ki jih pošilja svetnikom, saj želi, da so seznanjeni z nekaterimi zadevami, o katerih odločajo.

Svet ZD Trebnje zaradi pomanjkljivosti v postopku imenovanja Zdenka Šalde za strokovnega vodjo zahteva nov razpis – Šalda v odprtem pismu županji Trebnjega očita tudi sistemsko blokiranje informacij – Povhe: Gre za širjenje neresnic

