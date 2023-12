Ivanka v znamenju glasbe ambasadorja občine - Marka Vozlja

25.12.2023 | 16:30

Spet s Čuki

Alfi Nipič

Ivančna Gorica - Športna dvorana Osnovne šole Stična je do zadnjega kotička napolnjena dočakala še en večer poln presežkov, čustev, nostalgije in lepih želja, so sporočili z ivanške občine. Tradicionalni koncert Marka Vozlja in Mojstrov, poimenovan Zimska pravljica, se je tokrat odvil v znamenju števil 55, 33, 15 in 10. 55 let življenja, 33 let glasbene kariere, 15 let samostojne glasbene poti in 10 let sodelovanja z Mojstri.

Dvorana je od prvega do zadnjega trenutka prepevala in se z navdušenjem odzivala na zgodbe, ki jih je ambasador občine Ivančna Gorica, Marko Vozelj nanizal ob najlepših spominih svojega življenja in glasbene kariere. Vsaka njegova pesem ima svojo zgodbo, svoj navdih, predvsem pa sporočilo, ki med poslušalce prinaša upanje, optimizem, veselje in hvaležnost, so zapisali v občinskem sporočilu za javnst. Prav to je bilo čutiti tudi ob nastopih glasbenih gostov, ki so še dodatno razvneli obiskovalce. Za prvo presenečenje večera je poskrbela mlada zdravnica, domačinka, Špela Stražišar, ki se ji je na odru izpolnila želja iz otroštva – zapeti v duetu z Markom Vozljem. Velikanski aplavz pa je na oder pospremil legendarno skupino Čuki, katere član je bil 18 let tudi Marko Vozelj. Preplet spominov na skupne čase so strnili v venček uspešnic, ki ga je prepevala vsa dvorana, so dodali na občini.

Za enega od vrhuncev večera pa je poskrbel še nastop Markovega očeta, šestinosemdesetletnega Braneta Vozlja, ki je skupaj s sinom, Mojstri in Čuki zapel nepozabno Slakovo V dolini tihi. Da pa je bila ta ganljiva gesta še popolnejša, se jim je iz dvorane na odru pridružila še Nina Pušlar.

Za poslastico večera pa je poskrbel eden in edini Alfi Nipič s pesmijo Silvestrski poljub. Praznični koncert Marka Vozlja in Mojstrov, ki se ga je udeležil tudi župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad s soprogo, se je sklenil z zimzelenim Čebelarjem in prisrčnim voščilom, ki ga je Marko namenil svojemu zvestemu občinstvu in vsem Slovencem, so še zapisali v sporočilu za javnost.

M. K.

