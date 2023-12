Pihalni orkester Krka je ponovno navdušil

25.12.2023 | 11:30

Novo mesto - Pihalni orkester Krka pod taktirko Matevža Novaka je tudi letos ob koncu leta navdušil nabito polno in že v začetku novembra razprodano dvorano KC Janeza Trdine. Novoletni koncert Pihalnega orkestra Krka je prav gotovo ena izmed svetlih stalnic glasbene tradicije Novega mesta, posvečene praznovanju božiča in pričakovanju novega leta, ki preko dvajset let obiskovalkam in obiskovalcem polepša razpoloženje v veselem decembru. Tudi tokrat so navdušili s premišljeno izbiro repertoarja, ki je bil odlično izveden, in vrhunskima solistoma iz vrst orkestra. Stoječe ovacije in trije dodatki pa napisano samo potrjujejo.

Letošnji koncert je bil za vse obiskovalke in obiskovalce pravo doživetje. Koncert je bil glasbeno potovanje, potovanje med notami in zgodbami tega našega sveta, naše zgodovine in tudi domišljije. Večer zgodb so otvorili s skladbo Polar Exspress in zgodbo o mlademu fantu, ki se s skrivnostnim vlakom odpravi polarnim dogodivščinam naproti. Sledila je skladba z naslovom »In nomine« skladatelja Otta M. Schwarza, ki marca 2024 prihaja k orkestru na obisk. Skladatelj je skozi skladbo orisal zgodbo iz 12. stoletja, ko so na zapuščenem območju sredi barja zgradili opatijo, ki se je pozneje razvila v najmočnejšo versko skupnost v Posarju. Pod geslom »Puščava bo cvetela kot lilija« so bile dosežene neverjetne stvari. Prvi del koncerta so zaključili močni, pogumni, vzdržljivi in neustrašni Vikingi. V drugem delu koncerta se je predstavil solist na evfoniju, Dominik Strgar. Ustvaril je fantazijsko keltsko glasbeno zgodbo in pokazal, kako zelo vsestranski instrument je evfonij. Očarljive lirične melodije, virtuozni odseki in vznemirljivi, barviti skupinski deli so ustvarili skladbo, ki je bila v izziv tako solistu, kot tudi orkestru. Na koncu je orkester zaplaval še v zelo skrivnostne vode Bermudskega trikotnika.

Navdušeno občinstvo si je s stoječimi ovacijami zagotovilo še tri dodatke, v enem je zablestela sicer oboistka v orkestru, Edita Miklič, ki je zapela skladbo Čez zelene trate. Dogodek je prisrčno povezovala simpatična Bernarda Žarn.

Pihalni orkester Krka tako zaključuje izjemno uspešno leto, v katerem so sodelovali s skladateljem in dirigentom Bartom Picqueurjem ter otvorili festival Sem glasba, sem mesto, s koncertom navdušili občinstvo v Avditoriju Portorož, gostovali na mednarodnem festivalu v Črni gori, otvorili Bazen Novo mesto z orkestrom Poletnih glasbenih uric, ob katerem je zapel Tokac, z glasbeno pravljico so obiskali 5 osnovnih šol v Novem mestu, kjer jih je slišalo preko 700 otrok, Poletni glasbene urice pa je ponovno obiskovalo preko 70 otrok … Pa še bi lahko naštevali.

Orkester šteje kar 72 aktivnih članic in članov.

Z inovativnim načinom dela je orkester zgled dobre prakse in vedno poskrbi za kakovostno programsko ponudbo. Odlikuje se v izvedbi in pristopu k projektom, ki dvigujejo društveno ustvarjalnost na vsakokrat višjo raven. Orkester je promotor slovenske ustvarjalnosti, kulturne dediščine in kakovostne glasbene vzgoje.

Načrtov za naprej jim ne zmanjka in že sedaj prisrčno vabijo na koncert pod taktirko Otto M. Schwarza, ki bo 24. 3. 2024 v KC Janeza Trdine.

O Pihalnem orkestru Krka:

Pihalni orkester Krka je v slovenskem in mednarodnem prostoru prepoznan kot eden izmed najboljših amaterskih pihalnih orkestrov. Je večkratni zmagovalec mednarodnih tekmovanj pihalnih orkestrov v Italiji (1995, 1997, 1999 in 2015), Nemčiji (2002), na Madžarskem (1999, 2010) in na Češkem (2022). Orkester je petkratni zmagovalec državnih tekmovanj pihalnih orkestrov, državni prvak v najvišji kategoriji (2006, 2012) ter prejemnik zlate medalje na Svetovnem glasbenem tekmovanju na Nizozemskem (2005).

Orkester redno sodeluje z mednarodno priznanimi skladatelji in dirigenti, kot so Nigel Hess, Philip Sparke, Alexandre Kosmicki, Jose Suner Oriola in Bart Picqueur. Za glasbeno udejstvovanje mladih že več let skrbi z glasbenimi delavnicami – Poletne glasbene urice. Z inovativnim načinom dela je orkester zgled dobre prakse in vedno poskrbi za kakovostno programsko ponudbo. Odlikuje se v izvedbi in pristopu k projektom, ki dvigujejo društveno ustvarjalnost na vsakokrat višjo raven. Orkester je promotor slovenske ustvarjalnosti, kulturne dediščine in kakovostne glasbene vzgoje. Od leta 2007 ga vodi dirigent Matevž Novak.

A. P.

Foto: Boštjan Pucelj

Galerija