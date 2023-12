FOTO: Pokalo po cestah, na štedilniku pa zagorela pozabljena hrana

24.12.2023 | 08:45

Rajec: avto je zapeljal s ceste. O morebitnih poškodovanih center za obveščanje ne poroča. (Foto. PGD Krško)

Sinoči ob 22.16 je na cesti med Mirno Pečjo in Gorenjim Globodolom, občina Mirna Peč, osebno vozilo zdrsnilo s ceste in se prevrnilo v gozd. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, na vozilu odklopili akumulator in s tehničnim posegom vozilo povlekli na cesto in postavili na kolesa. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ponoči ob 00.45 je v naselju Sela pri Zagorici, občina Mirna Peč, vozilo zdrsnilo s ceste. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka in na vozilu odklopili akumulator. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Sinoči ob 20.04 je v Rajcu v občini Brežice osebno vozilo zapeljalo z cestišča. Gasilci PGE Krško so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu, preprečili iztekanje motornih tekočin ter vozilo postavili na kolesa.

Že ob 15.18 je na regionalni cesti Kočevje–Ribnica v naselju Gornje Ložine, občina Kočevje, osebno vozilo zapeljalo z vozišča, se prevračalo in obstalo na travniku. Gasilci PGD Kočevje so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč udeleženim do prihoda reševalcev NMP, odklopili akumulator na vozilu in nevtralizirali iztekle motorne tekočine. Reševalci NMP Kočevje so na kraju oskrbeli eno osebo.

Zagorela na štedilniku pozabljena hrana

Ponoči ob 2.14 je v Ulici 21. oktobra v Črnomlju v stanovanju v večstanovanjskem objektu na štedilniku zagorela pozabljena hrana, pri čemer se je ogenj razširil na kuhinjske omarice. Gasilci PGD Črnomelj so požar pogasili, prezračili prostore in ožgane stvari odnesli na plano. Reševalci NMP ZD Črnomelj so lastnika stanovanja, ki se je lažje poškodoval pri gašenju, prepeljali v ZD Črnomelj, kjer so ga oskrbeli, nadaljnje oskrbe ni potreboval.

Vonj po plinu

Ob 11.02 so na Ljubljanski cesti v Novem mestu v proizvodnem objektu zaznali vonj po plinu. Gasilca GRC Novo mesto sta objekt z okolico pregledala z detektorjem za nevarne pline, ki je zaznal manjšo koncentracijo neznanega plina, ki pa ne predstavlja nevarnosti. Samega izvora nista mogla ugotoviti.

M. K.