Od srede pogrešana mladoletnica, Teja Praznik iz Šmarjeških Toplic

24.12.2023 | 08:10

Teja Praznik

Svojci od srede pogrešajo 16-letno Tejo Praznik iz občine Šmarješke Toplice, ki je odšla neznano kam. Policisti naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o njenem izginotju, da to sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200.

Kot so še sporočili s Policijske uprave Novo mesto, policisti zbirajo obvestila in izvajajo aktivnosti, da bi izsledili pogrešano mladoletnico, a je do tega trenutka niso našli.

M. K.