FOTO: Dobrodelni tek ob baklah in bazar

23.12.2023 | 15:00

Devetošolci so na stojnicah ponujali palačinke, sladice, kokice, napitke, da bi zbrali kaj denarja za organizacijo valete.

Tek ob baklah v temi po Šmarjeti za dober namen.

Tudi starši devetošolcev so pomagali s pripravo carskega praženca.

Šmarjeta - V prazničnem času je pestro tudi v občini Šmarješke Toplice.

Pred dnevi je bil dobro obiskani božično-novoletni koncert mezzosopranistke Irene Yebuah Tiran z gosti Katjo Konvaliko (sopran), Juretom Počkajem (bariton) in Darjo Mlakar Maležič (klavir), mnogi pa niso izpustili sinočnjega dobrodelnega dogodka na Karlovškovem trgu, ko so zbirali denar za obe krajevni organizaciji Rdečega križa – Šmarjeta in Bela Cerkev – ter za valeto učencev 9. razreda OŠ Šmarjeta.

Dogodek so družno pripravili Društvo Marathon Novo mesto, Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice, OŠ, PGD Šmarjeta in še kdo.

Za KORK Šmarjeta in Bela Cerkev ter za valeto

Tako kot lani so najprej izpeljali atraktiven tek ob baklah po Šmarjeti, kar je bilo zaradi teme lepo doživetje za sodelujoče in gledalce. Tekači – bilo jih je okoli dvesto – so se trudili za čim večje število krogov in tudi pokrovitelji so lahko prispevali po en evro za krog.

Po teku je na trgu potekal kulturni program. Nastopili so plesalci in šolski pevski zbor OŠ Šmarjeta. Devetošolci so pripravili bazar, ponujali palačinke in druge slaščice ter tople napitke in tako zbirali evre za valeto ob koncu šolanja prihodnje leto. Pestra je bila tudi ponudba na božičnih stojnicah, skratka, Šmarjeta je znova zaživela v prijetnem prazničnem vzdušju.

Podoben dogodek so organizatorji namreč pripravili že lani in vse kaže, da bo postal tradicionalen.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija