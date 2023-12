Oba krška proračuna sta že pod streho

23.12.2023 | 11:00

Direktorica občinske uprave Ajda Štrucl pojasnuje (Fotografije: P. Perc)

Janja Starc

Peter Planinc

Predsednik Nadzornega odbora MO KK Iztok Starc

Svetniki na zadnjem zasedanju v letu 2023

Krško - Številni amandmaji - Predsednik Nadzornega odbora Iztok Starc: »Morali bi se poenotiti, kaj si občina dejansko lahko privošči«

Člani(ce) Občinskega sveta Mestne občine Krško so na 9. redni seji na predzadnji decembrski četrtek, na maratonski seji, ki se je končala po slabih šestih urah, sprejeli predlog proračunov za leti 2024 in 2025 ter med drugim tudi načrt obnove in vzdrževanja občinskih cest za obdobje med letoma 2024 in 2028.

Kot je povedal vodja oddelka javne finance in proračun Peter Planinc, znaša za leto 2024 proračun krške občine na prihodkovni strani 48,7 milijona evrov, na odhodkovni pa 51,2 milijona evrov, od tega 19,4 milijona za naložbe. V letu 2025 pa je predvidenih 55,5 milijona evrov prihodkov in 56,6 milijona odhodkov, od tega za naložbe 24,3 milijona evrov. Občinski svetniki so pri obeh točkah o proračunih za leti 2024 in 2025 razpravljali in glasovali o vloženih amandmajih. Svetniki so vložili šest amandmajev k predlogu Odloka o proračunu za leto 2024, od teh pa je bil izglasovan le amandma župana Janeza Kerina na amandma Mitje Omerzuja (Energično za Krško), ki je predlagal zmanjšanje sredstev za izdelavo študije o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije, nadzora in investicijskega inženiringa za projekt Park urbanih športov – Vražja luknja za 30.000 evrov in s tem povečanje sredstev v tej višini za dejavnost PGD, združenih v Gasilski zvezi Krško, ter potrdili županov amandma, da se sredstva v višini 30.000 evrov kot dodatna sredstva za dejavnost PGD, združenih v Gasilski zvezi Krško, zagotovijo iz proračunske postavke – Razlika v ceni kot zmanjšanje te postavke v višini 30.000 evrov. Svetniki so proračun sprejeli z 28 glasovi za in le enim proti.

Svetniki so tudi k predlogu Odloka o proračunu za leto 2025 vložili šest amandmajev; od teh so izglasovali le amandma Mitje Omerzuja, ki se je prav tako nanašal na zmanjšanje sredstev za potrebe projekta Vražja luknja za 30.000 evrov in s tem povečanje sredstev v tej višini za dejavnost prostovoljnih gasilskih društev. Svetniki so ostale amandmaje zavrnili, tudi tistega, ki ga je podala svetnica Janja Starc (Obrtno-podjetniška lista), enega pa je umaknila. Prav ona je že ob sprejemanju dnevnega reda seje predlagala, da bi tokrat sprejeli le proračun za leto 2024, da pa bi sprejem proračuna za leto 2025 zamaknili v prihodnje leto, da bi bilo še več časa za obravnavo, a tega njeni kolegi(ce) niso sprejeli. Je pa bil proračun MO Krško za leto 2025 sprejet dokaj tesno, s 16 glasovi za in 14 proti. Se pravi, da je zasedal občinski svet na zadnji seji v popolni zasedbi.

Mimogrede: župan je dal besedo tudi novemu predsedniku nadzornega odbora MO Krško Iztoku Starcu, ki je opozoril na naraščajočo tekočo porabo, nerealno planiranje iz naslova pričakovanih kapitalskih prihodkov od prodaje mestnih zemljišč in izrazil prepričanje, da »bi se morali poenotiti, kaj si občina dejansko lahko privošči«, ko gre za investicije, saj so se v preteklosti, na račun NORP-a, dvignili standardi.

Obnova in vzdrževanje občinskih cest

Občinski svet je sprejel tudi načrta obnove in vzdrževanja občinskih cest za obdobje med letoma 2024 in 2028, ki ga je predstavila Janja Špiler, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo. Za redno in investicijsko vzdrževanje občinskih cest, za del investicij, prometno signalizacijo, nakupe zemljišč in strokovni nadzor pri gradnji je naslednjem petletnem obdobju predvidenih skupno 42,9 milijona evrov. Največji finančni delež v programu cest predstavljajo vlaganja, zbrana v načrtu razvojnih programov. Med večjimi projekti, ki so že v teku ali pa se bo njihova realizacija pričela v kratkem, je trenutno most v Mrčnih selih, rekonstrukcija ulic na Vidmu, cesta in pločnik skozi naselje Stolovnik, ureditev ulic na Senovem, rekonstrukcija ceste Gmajna-Ravno-Zrno, ureditev pločnikov na Senušah, rekonstrukcija Lovske ceste v Brestanici, rekonstrukcija Sejmiške ulice v Leskovcu pri Krškem, ureditev pločnika Križaj-Podbočje, ureditev avtobusnega postajališča in pločnika v Velikem Mraševem, ureditev ulice ob Mlinščici, ureditev trga na Raki, obnova ceste CKŽ - G1-5 ter rekonstrukcija regionalne ceste Zdole-Krško.

Svetniki so med drugim sprejeli tudi spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu za naselje Podbočje in načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v mestni občini Krško za leti 2024 in 2025, ki ga je predstavil Aleš Benje.

P. P.

Galerija