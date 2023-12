Tomaž Kralj še štiri leta na čelu NTZS

23.12.2023

Novomeščan Tomaž Kralj (Foto: arhiv DL)

Ljubljana/Novo mesto - Na redni volilni skupščini Namiznoteniške zveze Slovenije (NTZS) je bil za predsednika s 23 glasovi podpore izbran Tomaž Kralj, ki je to mesto prevzel v začetku marca, ko je s položaja odstopil Alexander Igor Dreu, je na spletni strani sporočila NTZS.

Njegova protikandidatka, Biljana Todorović, v njeni ekipi sta bila še Bojan Tokić in Urban Likozar, je dobila 14 glasov. Ob Kralju sta v predsedstvu ostala tudi Borut Miklič in Robert Smodiš.

Predsednik strokovnega sveta je Darijan Vizjak, ki bo člane še določil in jih bo nato potrjeval izvršni odbor NTZS. Predstavnik klubov je ostal Matjaž Rus, v nadzornem svetu pa so Igor Novel, Hinko Privšek in Sajda Slatinšek ter v disciplinski komisiji Jernej Jedlovčnik, Jože Urh, Borut Veren, Smiljan Mekicar, Karla Kovšca in Miodrag Drljača.

"Od marca dalje je bilo ključno, da smo uredili finance NTZS. V veliki meri je šlo za sanacijo minusa, kar smo dokaj uspešno opravili. Nekaj malega minusa je še, vendar ga je bilo veliko več kot polovico saniranega," je po skupščini povedal Tomaž Kralj.

"V tem obdobju smo se lotili marsikatere zadeve, saj je bila naša želja, da postavimo tudi vizijo, kako peljati celotni namiznoteniški prostor. Začeli smo s projektom Gibam se, izpeljali smo štiri velike namiznoteniške dogodke v Sloveniji, hkrati pa smo vzpostavili zelo dobre odnose s celotno svetovno namiznoteniško srenjo, vključno s sodelovanje s Tibharjem, ki je povečal sponzorska sredstva in je pripravljen z nami sodelovati tudi na strokovnem področju," je za spletno stran NTZS dodal predsednik Kralj.

