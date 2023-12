Občina Črnomelj s sprejetim proračunom za leto 2024

Črnomelj - Proračun Občine Črnomelj za leto 2024 je bil ena osrednjih točk zadnje 10. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, ki je potekala v prostorih Kreativne hiše mladih. V investicijsko naravnanem proračunu je največ sredstev planiranih za področje izobraževanja, med drugim za izgradnjo nove OŠ Loka Črnomelj in dograditve OŠ Dragatuš. Člani sveta so sprejeli tudi povišanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), ki je sicer, kot sporočajo iz Črnomlja, primerljivo s povišanjem v ostalih slovenskih občinah.

Ocenjena vrednost izgradnje nove OŠ Loka je nekaj več kot 14,4 milijona evrov. V letu 2024 je za gradnjo predvidenih 3,8 milijona evrov. Med večjimi investicijami je tudi obnova in dograditev OŠ Dragatuš, in sicer v višini okoli 1 milijon evrov. Celotna vrednost investicije znaša okoli 3,3 milijona evrov.

Velika rast investicij v letu 2024 je predvidena tudi na področju gospodarstva, in sicer za nadaljevanje urejanja poslovne cone TRIS Kanižarica, za kar je Občina pridobila tudi evropska sredstva. Ocenjena vrednost investicije je 1,5 milijona evrov, v letu 2024 pa je za urejanje planiranih 722.000 evrov, so sporočili z občine.

Na področju zdravstva je največja predvidena investicija vredna okoli 4,1 milijona evrov, in sicer v izgradnjo urgence in laboratorija v ZD Črnomelj. V letu 2024 je za projekt planiranih okoli 766.000 evrov. Na področju varovanja okolja in naravne dediščine so v proračunu 2024 med večjimi investicijami načrtovana sredstva za projekt Kanalizacija in ČN Dobliče - 1.faza v višini okoli 1,4 milijona evrov, ocenjena vrednost celotne investicije pa je 3,4 milijona evrov.

