Primer posavskih krav: Izločili uradno veterinarko

22.12.2023 | 14:00

V takem okolju naj bi bile krave, ki so jih pri Krškem odvzeli kmetu (Foto: FB Društvo za zaščito kon

Veniše - Saga okoli krav s kmetije pri Krškem še zdaleč ni končana. V ozadju tečejo ustrezni procesi, iz inšpekcijskega postopka pa je po novem izločena uradna veterinarka.

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je po izredni preverbi postopka odvzema živali na kmetijskem gospodarstvu na območju Leskovca pri Krškem iz inšpekcijskega postopka izločila uradno veterinarko. Do zaključka postopkov uprava ne bodo podajala dodatnih komentarjev, so danes sporočili.

"Izvedena izredna verifikacija, ki jo je odredil direktor Inšpekcije RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Fabian Kos, v ničemer ne posega v konkretni upravno inšpekcijski postopek, ki poteka neodvisno v skladu z zahtevami zakonodaje, ki urejajo vodenje upravnih postopkov," so poudarili v upravi.

Ob tem so dodali, da so se za to potezo odločili na podlagi zaključkov izredne verifikacije oz. preverjanja zagotavljanja učinkovitosti, primernosti, nepristranskosti, kakovosti in doslednosti uradnega nadzora na področju zaščite živali v tem primeru.

Uprava je prijavo v zvezi z zaščito živali na kmetiji v Leskovcu pri Krškem prejela 10. novembra, inšpekcijski nadzor pa je uvedla uradna veterinarka območnega urada Novo mesto. Ker je zaznala kršitve zakona o zaščiti živali, je 14. novembra z ustno odločbo na zapisnik odvzela živali dosedanjemu oskrbniku. Uprava je v okviru izredne verifikacije odvzema goveda ugotovila kršenje posameznih določb zakonodaje.

STA; M. K.