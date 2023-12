Občinski svet: ustavna presoja, proračun, parkirnina

22.12.2023 | 12:30

Ferdo Pinterič (drugi z leve) je vztrajal pri trditvi, da majhne krajevne skupnosti dobijo premalo občinakega denarja.

Alksander Gajski je predlagal pogostješo navzočnost policijskih patrulj na območjih v občini Brežice, kjer se je v zadnjem času povečalo število kriminalnih dejanj.

Aleksander Zupančič, direktor Komunale Brežice, je poročal o delu in načrtih podjetja in pri tem napovedal nadaljnjo optimizacijo poslovanja. (Foto: M. L.)

Brežice - Občina Brežice se bo pridružila skupini občin, teh je za zdaj 22, ki bodo vložile zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti zakona, ki za nazaj zmanjšuje znesek, ki ga občine prejemajo kot plačilo za koncesijo, ki jim ga izplačuje koncesionar kot denarno nadomestilo za obratovanje elektrarne na Savi na ozemlju občin. Tudi v občini Brežice so prepričani, da je zakon občinam odvzel nekaj denarja, do katerega so upravičene po zakonu. Da v imenu občine župan vloži omenjeno zahtevo za ustavno presojo, je potrebno pooblastilo občinskega sveta županu, in to pooblastilo je brežiški občini svet na včerajšnji seji dal Ivanu Molanu. Svetniška skupina Gibanje Svoboda se je vzdržala glasovanja o pooblastilu županu; vodja Mojca Florjanič je pred tem v razpravi menila, da ustavna presoja v tem primeru ni smiselna.

Nasprotno je Igor Zorčič, vodja Liste Igorja Zorčiča in Sonce, dejal, da bo ta svetniška skupina glasovala za pooblastilo in torej vložitev zahteve za ustavno presojo, ker, kot je rekel, je ta zakon neenakopraven in je prikrajšal občine, ki morajo dobiti koncesnino, do katere so upravičene.

Strošek občine za odvetniške storitev bo odvisen od števila občin, ki bodo pristopile k pobudi. Trenutno jih je 22. Glede na to je zdaj brežiški ocenjen strošek 760 evrov.

Na seji sta skozi prvo svetniško obravnavo uspešno šla osnutka proračunov za leto 2024 in 2025, ki ju je predstavil vodja oddelka za finance in računovodstvo Alekander Denžič, in zdaj ju občina pošilja v javno obravnavo do 15. januarja. Prihodnje leto bodo proračunski prihodki znašali dobrih 40 milijonov evrov, odhodke občina načrtuje v višini dobrih 43 milijonov evrov. Za proračun za leto 2025 občina načrtuje tudi okrog 40 milijonov prihodkov, čeprav nekaj manj kot za leto 2024. Le nekaj višji kot proračunski prihodki v letu 2025 naj bi bili po sedanjem predlogu odhodki, ki pa jih v primerjavi s tistimi v letu 2024 načrtujejo manjša za okrog tri milijone evrov.

Svetniki so sprejeli spremembe odloka o financiranju krajevnih skupnosti. Če odloka ne bi potrdili, bi se to lahko zgodilo zaradi razprave pred glasovanjem. V njej je Ferdo Pinterič (Lista Igorja Zorčiča in Sonce) trdil, da majhne krajevne skupnosti dobijo v primerjavi z velikimi premalo občinskega denarja, župan Ivan Molan pa mu je ugovarjal, češ, da majhne občine dobijo bistveno več občinskega denarja na prebivalca kot velike krajevne skupnosti. Odlok so, kot rečeno, sprejeli.

Občinski svet je sprejel tudi predlagane cene komunalnih storitev in poslovni načrt Komunale Brežice za leto 2024. Cene ostajajo skoraj enake sedanjim, kar so svetniki pozdravili. Direktorja Komunale Aleksandru Zupančiču, ki je obrazložil cenik in načrt, so pohvalili tudi za dobro vodenje podjetja. Pri tem so med drugim pohvalili, da direktor pri načrtovanju dejavnosti vidi notranje rezerve v podjetju. Kar nekaj svetnikov pa je poudarilo, da zaradi racionalizacije delovnih procesov v Komunali storitve podjetja ne smejo biti slabše, kot so zdaj.

Občinski svet je med drugim potrdil predlog, po katerem bodo v Brežicah uvedli plačevanje parkirnine tudi preko mobilne aplikacije. Tudi z digitalnim načinom plačila bo prva ura parkiranja brezplačna.

Svetniki iz skoraj vseh svetniških skupin so izrazili tudi precej pobud in vprašanj, ki so vključevala vrsto tem od nujnega odstranjevanja rušečih se starih hiš, reševanja romskega vprašanja, odvoza odpadkov, kavarne v Vodovodnem stolpu, šolskih okolišev do denarja, ki ga bo prejela občina kot odškodnino po letošnjih naravnih nesrečah.

M. L.

