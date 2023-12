Tradicionalni novoletni sprejem župana Dušana Strnada

22.12.2023 | 10:20

Fotografije: Občina Ivančna Gorica; G. S.

Ivančna Gorica - Že tradicionalno je župan Dušan Strnad ob zaključku leta v Gostilni pri Japu pripravil novoletni sprejem. O iztekajočem se letu in izzivih Občine Ivančna Gorica je v prvi vrsti spregovoril predstavnikom gospodarstva, občinskega sveta, občinske uprave, krajevnih skupnosti, javnih zavodov in zvez društev.



V prazničnem nagovoru je Dušan Strnad povedal, da se v ivanški občini še kako zavedajo, da je ključ do uspeha sodelovanje z vsemi deležniki, ki živijo in delajo za skupno dobro. Glavni steber za razvoj lokalne skupnosti in države pa je vsekakor gospodarstvo, iz katerega se črpajo tudi javna sredstva. V občini Ivančna Gorica deluje preko 1.500 poslovnih subjektov, od večjih, srednjih do manjših podjetij. Zaposlenost v privatnem sektorju je visoka, brezposelnost pa med najnižjimi v državi, so sporočili z občine.

Župan je v nagovoru izpostavil izjemen projekt, ki je zaznamoval letošnje leto - izgradnjo Športnega parka Ivančna Gorica, na katerega je lahko po njegovih besedah vsak občan ponosen. Omeniti je treba tudi številne posodobitve v cestni in komunalni infrastrukturi ter projekt celovitih energetskih sanacij, ki so jih bili deležni vsi javni objekti (šole in vrtci) v lasti občine. Pogledi v bližnjo prihodnost so, po besedah župana Dušana Strnada, usmerjeni v kar tri prizidke k šolam v Šentvidu, Stični in Višnji Gori, v dolgo pričakovano izgradnjo doma za starejše v Višnji Gori, izgradnjo tržnice ter začetek finančno najtežjega projekta v zgodovini občine - Kulturno upravnega centra Ivančna Gorica. Ob zaključku se je župan zahvalil vsem, ki soustvarjajo prijetno in domače okolje v občini, ki s tem napreduje ter se krepko vzpenja po lestvici najrazvitejših slovenskih občin.

V nadaljevanju sta zbrane nagovorila podžupan Tomaž Smole, ki je predstavil kratko analizo gospodarstva v občini, ter mlada pisateljica in podjetnica Petra Škarja. Na srečanju je spregovorila o lastnih izkušnjah na popotovanjih po vseh celinah sveta, o vzponih in padcih v podjetništvu, kjer ima tudi sama bogate izkušnje. Njeno sporočilo je bilo, da se je treba iz vsakega padca nekaj naučiti, se pobrati in vztrajati na svoji poti do cilja. Kot je povedala, veliko slovenskih pisateljev pravi, da se od pisanja knjig ne da živeti. Petra pa ravno v pisanju knjig vidi poslovno priložnost in to ji tudi uspeva. Je avtorica več knjižnih del, med drugimi je izpostavila naslednja dela: Franc Jager, Akrobati in Camino. Škarjo je razveselilo tudi dejstvo, da se Občina Ivančna Gorica ponaša z nazivom branju prijazna občina.

Kulturni program so obogatili člani kvarteta Glasbene šole Grosuplje ter izjemna solistka in domačinka Katarina Zorec. V uvod prireditve so grosupeljski skavti prinesli Luč miru iz Betlehema in prisotnim zaželeli blagoslovljen božični čas. Ob zaključku pa je Svet za starosti prijazno občino razglasil tudi najizvirnejše praznične voščilnice. Po besedah predsednice sveta za starejše Milene Vrenčur so na natečaj prejeli preko 250 ročno izdelanih voščil, ki so jih tudi postavili na ogled. Predpraznično prireditev je vodila priznana televizijska voditeljica Ajda Mlakar.

Ob tej priložnosti so si številni zbrani lahko ogledali tudi videoposnetek pregleda leta 2023 in usmeritve Občine Ivančna Gorica v bližnjo prihodnost, so na ivanški občini še zapisali v sporočilu za javnost.

M. K.

