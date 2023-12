V soboto ob 17. uri se bodo v Zavinku spet prižgale lučke

22.12.2023 | 18:40

Glavnina pridne ekipe Zavinčanov, ki je zaslužna za okrašeno vas. (Foto: osebni arhiv vaščanov)

Kapelica v lučkah (Foto: L. M.)

Vaščani pri delu. Na kozolčku hranijo lučke, makete ... (Foto: osebni arhiv vaščanov)

Liki pravljičnih junakov so že na travniku. (Foto: L. M.)

Martin Kirar pri delu v domači delavnici. (Foto: L. M.)

Zavinek - Zavinek, majhna vasica v občini Škocjan, se bo v božično novoletnem času spet spremenila v pravo pravljično vas. Pridni vaščani za to skrbijo že skoraj četrt stoletja, le dve leti med korono so umanjkali, zdaj pa so znova zbrali sile in moči ter si vzeli čas, da vas okrasijo.

Dela ni malo. Kot pove eden najbolj zagnanih v ekipi, Matej Kirar, nekateri žrtvujejo tudi kak dan dopusta, da jim vse uspe. Priprave se začnejo vsaj tri tedne preden je vas v lučkah.

»Vse figure in okraske, ter svetlobne cevi, ki jih imamo spravljene na kozolčku v vasi, in ni jih malo – preko šest kilometrov - je treba pregledati, ali delujejo, ali so kake lučke pregorele, ali je kaj odlomljeno, itd. Vse se potem popravi v naši delavnici. Šele potem se začne z okraševanjem,« pove Kirar in omeni, da bodo letos okrasitev malce spremenili, več bo okrašenih dreves. Morda pa jim uspe izdelati tudi kake nove figure.

»Idej je dosti, a treba jih je uresničiti, za kar je premalo pridnih rok, zmanjka pa tudi časa,« pove odkrito. Doda, da so jih k vztrajanju pravzaprav nagovorili njihovi najmlajši, ki si želijo čarobnega prazničnega vzdušja v vasi.

Do 6. januarja

Obiskovalci Zavinka bodo lahko uživali v podobah risanih in pravljičnih junakov ter drugih prazničnih motivih. Ne bodo manjkali npr. smrkci, minioni, telebajski, čebelica Maja, gasilec Samo, liki iz Ledene dobe, risank Tačke na patrulji in Super krila, itd. Seveda bodo poskrbeli tudi za jaslice in božje figure iz lesa. Prireditve ob dnevu enotnosti in samostojnosti Slovenije, ki so jo vrsto let pripravljali, pa letos ne bo. »Morda spet nekoč, ko se zbere več zagnanih vaščanov,« pove Kirar.

Zavinek bo čarobno zasvetil jutri, v soboto, 23. decembra, ob 17. uri in tako vsak dan vse do praznika sv. treh kraljev, torej do 6. januarja prihodnje leto.

»Vabimo obiskovalce od blizu in daleč med 17. uro in 22. uro. Pogreli se bodo lahko pod kozolčkom s kuhanim vinom in odličnim zavinškim čajem, za katerega bo poskrbel kot vedno Martin Kirar,« pove Matej Kirar in obiskovalcem priporoči, da svoje avtomobile parkirajo v bližnjem Škocjanu ter v Zavinek pridejo lepo peš kak kilometer po pločniku. Parkiranja na razmočenem travniku pred Zavinkom ne priporoča.

L. Markelj