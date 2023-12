Škof Saje daroval mašo ob dnevu samostojnosti in enotnosti: hvaležni za dar svobode, miru in vse dobro

22.12.2023 | 07:30

Novomeški škof je poudaril, da je prihodnost v božjih in v naših rokah.

Novo mesto - Bliža se 26. december, dan samostojnosti in enotnosti, in novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje je predvčerajšnjim v novomeški stolnici sv. Nikolaja obhajal mašo za domovino.

Udeležili so se je župani dolenjskih in belokranjskih občin, predstavniki vojske, policije, gasilcev in drugih področij družbenega in kulturnega življenja.

Ob dnevu samostojnosti in enotnosti se spominjamo razglasitve neodvisnosti republike Slovenije, praznik pa nas spominja na leto 1990, ko je bila sprejeta temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti, s čimer se je Slovenija odcepila od nekdanje skupne, večnarodne države Jugoslavije.

Skupinska slika škofa msgr. dr. Andreja Sajeta, upokojenega škofa msgr. Andreja Glavana in ostalih po koncu maše za domovino.

Škof Saje je v nagovoru poudaril, da »praznik simbolizira praznik pridobitev suverenosti ter neodvisnosti, ko smo državljani Republike Slovenije stopili skupaj in se tesno povezali, da bi uresničili naša stoletna neuresničena hrepenenja po samostojnosti in demokraciji.« Bogu in drug drugemu se moramo zahvaliti za dar svobode, miru in za vse dobro, kar smo prejeli.

Še posebej se je spomnil na tiste, ki so pri procesu osamosvajanja za Slovenijo dali življenje.

Zaskrbljujoča polarizacija družbe in širjenje nestrpnosti

Škof Saje je v pridigi poudaril, da čeprav smo po osamosvojitvi države napravili velik napredek in razvoj, «sta zaskrbljujoči dejstvi skrajna polarizacija družbe in naraščajoče širjenje nestrpnosti. Zmanjšujejo se že pridobljeni demokratični standardi, katoličani in druge krščanske Cerkve ter verske skupnosti občutimo nerazumno zmanjševanje že pridobljenih standardov verske svobode in pravic ter nazadovanje dialoga med državo in nami. Strnimo vrste v prizadevanju za mir in resnico, pravičnost in solidarno družbo, pri nas, v Evropi in po svetu. Molimo za mir v Ukrajini, Palestini ter povsod, kjer divjata vojna in nasilje. Božič prinaša sporočilo o miru za vse brez izjeme.«

Vsak od nas lahko kaj stori za domovino, prav ta državni praznik naj spodbudi razmišljanje v to smer. Še zlasti to velja za tiste, ki vodijo državo in odločajo o skupni prihodnosti.

Božič prinaša upanje za družino in družbo

Skavti so škofu izročili luč miru iz Betlehema.

»Ohranjanje in spodbujanje ljubezni do domovine je pomembno za vzpostavljanje tajnostne in pravičnejše družbe. Pri tem so pomembni narodni ponos, ovrednotenje naše kulture, zgodovine, vere ter narodne identitete ter pripadnosti. Pokopljimo pred desetletji nasilno pobite ljudi po grapah in gozdovih ter zaščitimo človeško življenje ter ustavimo vse poskuse uveljavljenja asistiranega samomora in evtanazije. Ne dovolimo delitve na »vredno« in »nevredno življenje«, ki ga lahko ubijemo. Zavzemimo se za paliativno oskrbo hudo bolnih in za kulturo življenja, k čemur nas spodbujajo božični prazniki. Rojstvo novega človeka vedno prinaša upanje za družino in družbo. Novorojeni Gospod, je »Emanuel, kar pomeni, Bog z nami« (prim. Mt 1,23)« je v pridigi povedal novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference.

Skavti so škofu Sajetu izročili luč miru iz Betlehema.

Ob koncu je vsem zaželel blagoslovljen božič in vse dobro v novem letu 2024.

L. Markelj, foto: Jaka Ercegovčević/Foto Asja