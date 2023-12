Na Raki nadaljevanje prenove kanalizacije

22.12.2023 | 09:40

Včerajšnji podpis pogodbe (Foto: MO Krško)

Krško/Raka - Župan Mestne občine Krško Janez Kerin in direktor družbe KOP Brežice Dejan Bibič sta v Krškem včeraj podpisala pogodbo za nadaljevanje prenove in gradnje kanalizacije na Raki. Gre za dela na zahodnem in severnem območju tega kraja. Pogodbena vrednost naložbe skupaj z davkom znaša nekaj več kot poldrugi milijon evrov, so sporočili z občine.

Gre za dela po lanskem prvem naložbenem koraku. Drugi naložbeni korak obsega gradnjo kanalizacije za odvod komunalnih odplak v skupni dolžini nekaj več kot 2,8 kilometra, dveh tlačnih vodov v skupni dolžini dobrih 260 metrov, dveh meteornih kanalov v skupni dolžini dobrih 270 metrov in dveh črpališč.

Projektirana kanalizacija je predvidena za odvod fekalnih voda, sušnega odtoka in ločeno meteornih voda. Zasnova kanalov upošteva pozidavo, predvideno pozidavo in možnost hišnih priključkov.

Predvideni začetek del je takoj po uvedbi v delo. Dela nameravajo končati najkasneje do 30. junija 2025. Pridobitev uporabnega dovoljenja načrtujejo najkasneje do 15. avgusta tega leta.

Dela prvega naložbenega koraka, vrednega nekaj manj kot 900.000 evrov, so sicer končali konec preteklega leta. Z izgradnjo kanalizacije in raške čistilne naprave pa Mestna občina Krško sledi cilju zagotavljanja dobrega stanja vodnih teles, stroškovno učinkovite storitve in energetsko nevtralnega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda, so poudarili na občini.

Z izgradnjo omenjenih kanalizacijskih delov raškega kanalizacijskega sistema in rastlinske čistilne naprave bodo na sistem odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda znotraj aglomeracije omogočili priključitev dodatnih nekaj manj kot 230 prebivalcev, so še zapisali na krški občini.

M. K.