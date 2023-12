Urška Klakočar Zupančič: Bog je ljubezen, sila, ki nas povezuje

21.12.2023 | 18:40

Urška Klakočar Zupančič

Družina Klakočar

Tanja in Urška - najboljši prijateljici

Urška Klakočar Zupančič in Tanja Mikolič. (Fotografije: Pavel Perc)

Sevnica - Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je na povabilo Posavskega društva seniorjev, menedžerjev in strokovnjakov ter sevniške knjižnice sredi decembra prišla v Sevnico, predvsem kot pisateljica dveh romanov, Gretin greh in Sibilina sodba. Predvsem o njenem literarnem ustvarjanju se je z ugledno gostjo spretno pogovarjala bibiliotekarka Tanja Mikolič, nekajkrat pa so številni obiskovalci, ki so do zadnjega kotička napolnili knjižnico, njun iskriv pogovor, izpolnjen z žensko energijo, nagradili z aplavzom. Moderatorka je med številnimi obiskovalci pozdravila tudi sevniškega podžupana Janez Kukca in poslanca Tomaža Lisca, predvsem pa je dobrodošlico izrekla pravnici, političarki, pa tudi ljubiteljici narave in živali, mami in zvedavi domoznanki, literarni ustvarjalki, ki jo je življenje lomilo, a je ni zlomilo.

Če je bila Greta v 17. stoletju med zelo redkimi ženskami, ki so se takrat drznile biti svobodne, nekakšne bojevnice današnjega časa, je Sibila, po mnenju Tanje Mikolič, nekoliko bolj naivna, čeprav sta bili obe z Greto bojevnici. Zato je kar avtorico obeh romanov pobarala, v čem sta si drugačni. »Ja, Greta je ženska, ki veliko ve, in je zelo strastna. Sibila pa je res mogoče bolj naivna, a prvinska, bolj povezana z naravo. Mogoče je manj občutljiva od Grete in se bolj prepušča eksotičnim stvarem, trenutnim vzgibom in je res svobodna.«

Ravno v petek so imeli v državnem zboru božično-novoletno prireditev, je povedala predsednica tega najvišjega organa v državi. Ko je prišel mimo nje poslanec Janez Cigler Kralj, ga je povabila, naj sede poleg. »Veš, lani mi je bilo tako všeč, ko si rekla Bog je ljubezen. A verjameš v to?« jo je vprašal. »Seveda!,« mu je odgovorila. »Bog je univerzalna sila, največja, najmočnejša na tem svetu, in to je ljubezen. In samo mi se trgamo od nje stran. In potem se sprašujem v knjigi, kako je mogoče, da je Bog dal oblast nad svetom bitju, ki je zmožno sovraštva, jeze, krvoločnosti, mučenja in ubijanja. A ne zato, ker bi moral preživeti ali ker ga je strah. Živali ubijajo samo iz strahu ali za preživetje.

Živali so v mnogih pogledih plemenitejša bitja kot ljudje. Ampak, jaz še vedno verjamem, da je Bog, v kateregakoli boga verjame kdorkoli, ljubezen, sila, ki nas med seboj povezuje. In ko bi le ljudje temu prisluhnili, ne pa se trgali stran,« je povedala Urška Klakočar Zupančič.

OBLAST IMA NAJRAJE NEVEDNE LJUDI

»Hvala bogu, da danes znamo vsi brati in pisati. Oblast ima najraje nevedne ljudi, ki ne razmišljajo, ki jim govori in oni jim sveto verjamejo. Dvomeč človek je nevaren!,« je poudarila avtorica dveh romanov, ki sta izšla pri brežiški založbi Primus.

Aktualni roman Sibilina sodba je namenjen bojevnicam našega časa, če in kako pa jo razumejo moški, je moderatorka vprašala avtorico in ta je izrazila prepričanje, da je vedno več razsvetljenih moških v družbi in izpostavila, da je imela srečo, da je zrasla ob enem takšnih, to je tudi njen oče, ki je ravno, ko ga je pohvalila, bil odsoten, ker je šel pogledat v pritličje sevniške knjižnice svojega vnuka, Urškinega sina, ki je bil zatopljen v branje knjige. Še en dokaz, da jabolko ne pade daleč od drevesa.

KDO JE RAZSVETLJEN MOŠKI?

»Razsvetljeni moški so tisti, ki vedo, da se bo ženska ob njih razcvetela, ki jih ni strah, da bodo izgubili svoj primat, nadzor, moč, če bodo imeli ob sebi močno žensko in če ji bodo dovolili, da razpre svoja krila,« je pojasnila svojo definicijo gostja, ki je delovala zelo neformalno, saj je bila vesela, da je po daljšem času spet lahko prišla v Sevnico, kjer je preživela svojo mladost. In da je spet srečala, kot je dejala, svojo najboljšo prijateljico iz tega obdobja, Tanjo Grabrijan, ki živi z družino v novem naselju na Drožanjski cesti, v soseščini Urškinih staršev. Naposled je Urška le doklicala skromno Tanjo, da je sedla na stol, sicer rezerviran za obolelo stalno obiskovalko knjižnice, upokojeno profesorico OŠ Sava Kladnika Sevnica.

Literarni večer so lepo popestrili mladi kitaristi Glasbene šole Sevnica pod mentorstvom Zorana Koširja.

Gostji sta se na koncu zahvalila za zanimiv literarni večer tudi direktorica sevniške knjižnice Anita Šiško in podžupan Janez Kukec, uvodoma pa jo je pozdravil predsednik Posavskega društva seniorjev, menedžerjev in strokovnjakov Viljem Glas.

Ob prigrizku, ki so ga pripravile članice AKŽ Sevnica, in kozarcu rujnega iz Hiše vina Kamenško, družine Jamšek, so se udeleženci še dolgo zadržali v sproščenem klepetu.

P. P.

