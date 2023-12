Veste, kje so vaši nakupi najcenejši?

21.12.2023 | 12:30

Kupci smo vedno bolj osveščeni in preudarni pri svojih nakupih. Pozorni smo na cene in nakupujemo v trgovinah, ki so ugodnejše.



Kaj pa lahko sami storite za ugodnejše nakupe?

- V trgovino se odpravite z nakupovalnim listkom: nakupovanje je lažje s seznamom, ko vemo, kaj potrebujemo, seveda pa je vedno luštno kupiti tudi kaj po trenutnem navdihu.

- Preverite posebno ponudbo trgovcev: trgovci imajo številne akcije, a v trgovinah Hofer si recimo lahko vsak konec tedna privoščite fernomenalni vikend, vsak teden pa je za vas pripravljena tedenska akcija.

- Razmislite o karticah zvestobe: Nekateri trgovci, med njimi tudi Hofer, nimajo kartic zvestobe, saj zagotavljajo, da je vsak nakup ugoden in enostaven, brez zbiranja raznih točk in kartic.

Pa sploh veste, kateri trgovec je najcenejši?

Visoka inflacija in višje cene hrane so besede, ki jih verjetno slišimo vsak dan. Tudi zadnji podatki evropskega statističnega urada Eurostata kažejo, da cene hrane v EU po lanskem skoku ostajajo visoke. Ravno zaradi tega je vlada lani začela s spremljanjem cen 15 osnovnih živil.

Uradni popisi premalo za celostno sliko

A kupci ne kupujejo le 15 izdelkov in jim popis cen le teh izdelkov ne poda celostne slike. Zato so se pri Hoferju odločili, da gredo korak dlje in svojim kupcem dokažejo, da njihov slogan »več kot FER« drži tudi v praksi.

Najcenejši nakup je v Hoferjevih trgovinah

Neodvisni izvajalec, ki opravlja tudi vladne popise, je tako izvedel popis več kot 300 izdelkov splošne uporabe. Primerjal je maloprodajne cene izdelkov v trgovinah Hofer, Mercator, Spar, Tuš, Lidl ter Eurospin. In rezultat? Hofer je CENEJŠI od preostalih večjih slovenskih trgovcev*!

Če primerjamo izdelke, ki so bili na voljo čisto pri vseh trgovcih (teh je 171), je razlika med nakupom v Hoferju in pri ostalih klasičnih trgovcih kar 33 %. Celoten seznam si lahko ogledate tu. Ob upoštevanju vseh trgovcev, zajetih v popis (torej tudi diskontna trgovca Lidl in Eurospin), pa je nakup pri ostalih trgovcih v primerjavi z nakupom v Hoferju kar 21 % dražji. Številke uradnega izvajalca vladnega popisa torej potrjujejo, da je Hofer več kot fer.

*Vir: Popis cen med 7. 9. in 7. 10. 2023 je izvedel zunanji izvajalec, družba April 8, za več kot 300 izdelkov splošne uporabe. Izvedel ga je v primerljivih trgovinah po velikosti in lokaciji, primerjali so identične oz. primerljive izdelke, upoštevali so trajno znižane cene, ne pa cen izdelkov v kratkoročnih akcijah.

Oglasno sporočilo